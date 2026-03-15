Không nghi ngờ gì nữa, Việt Nam chính là "kho báu vô giá" mà Elon Musk đã luôn khao khát ở Đông Nam Á?

Sự xuất hiện của dịch vụ internet vệ tinh Starlink, một dự án đầy tham vọng của tập đoàn SpaceX dưới sự dẫn dắt của tỷ phú Elon Musk, đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành viễn thông toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kết nối mạng ở những vùng hẻo lánh, Starlink còn là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ, tài chính và tham vọng chinh phục không gian của Musk.

Với Việt Nam, một quốc gia đang trong giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số mạnh mẽ, sự gia nhập của Starlink không chỉ mang tính thương mại mà còn mở ra những triển vọng mới về hạ tầng chiến lược, an ninh quốc phòng và hợp tác kinh tế quốc tế.

Một câu hỏi lớn thường được đặt ra là tại sao Starlink lại đẩy mạnh triển khai ở các quốc gia xa xôi, các đảo quốc nhỏ hay các nước đang phát triển thay vì chỉ tập trung vào các thị trường giàu có. Câu trả lời nằm ở đặc tính kỹ thuật của vệ tinh quỹ đạo thấp và chiến lược chiếm lĩnh thị trường ngách.

Vì sao Starlink thường tìm đến các quốc gia đang phát triển?

Khác với vệ tinh địa tĩnh (GEO) truyền thống hoạt động ở độ cao 35.000 km, vệ tinh của Starlink bay ở quỹ đạo thấp (LEO) chỉ từ 340 km đến 1.200 km. Khoảng cách ngắn này giúp giảm độ trễ tín hiệu xuống mức lý tưởng từ 25ms đến 60ms, tương đương với tốc độ cáp quang mặt đất.

Tại các quốc gia đang phát triển, hạ tầng internet cố định thường chỉ tập trung ở các đô thị lớn. Việc kéo cáp quang đến các vùng núi cao, biên giới hay hải đảo là một thách thức cực lớn về chi phí và kỹ thuật. Starlink giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách "phủ sóng từ bầu trời", nơi địa hình hiểm trở không còn là rào cản.

Các nước phát triển đã có hệ thống cáp quang và 5G rất hoàn thiện, khiến Starlink trở thành một lựa chọn thay thế đắt đỏ. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á, Châu Phi hay Mỹ Latinh, hàng tỷ người vẫn chưa có quyền tiếp cận internet băng thông rộng ổn định.

Starlink nhắm vào khoảng trống này để xây dựng tệp khách hàng trung thành. Khi một vệ tinh bay qua bất kỳ vùng lãnh thổ nào, chi phí biên để cung cấp dịch vụ cho người dùng ở đó gần như bằng không vì hạ tầng vệ tinh đã được đầu tư sẵn. Do đó, việc mở rộng ra càng nhiều quốc gia càng giúp SpaceX tối ưu hóa hiệu suất sử dụng của mạng lưới vệ tinh toàn cầu.

Để thâm nhập các thị trường có thu nhập thấp hơn, Musk đã triển khai các gói cước "Residential Lite" với giá rẻ hơn đáng kể so với các nước phát triển. Ví dụ, tại Philippines hay Indonesia, mức giá hàng tháng đã được điều chỉnh xuống khoảng 1,1 - 1,2 triệu VNĐ để phù hợp với sức mua của người dân địa phương.

Đặc biệt, SpaceX đang đẩy mạnh công nghệ Direct-to-Cell (DTC), cho phép điện thoại di động thông thường kết nối trực tiếp với vệ tinh để nhắn tin và gọi điện mà không cần thiết bị thu phát đắt tiền. Đây là bước đi chiến lược nhằm chấm dứt các "vùng chết" di động trên toàn cầu, biến mỗi chiếc điện thoại thành một thiết bị kết nối vệ tinh tiềm năng.

Tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút Starlink

Việt Nam không chỉ là một thị trường tiêu thụ dịch vụ internet vệ tinh mà còn là một đối tác chiến lược quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Elon Musk.

Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km và hàng ngàn hòn đảo, Việt Nam có nhu cầu cực lớn về kết nối internet trên biển. Hiện nay, các ngư dân đánh bắt xa bờ, các giàn khoan dầu khí và lực lượng cứu hộ trên biển vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì liên lạc ổn định với đất liền. Starlink với khả năng phủ sóng mọi điểm mù địa lý chính là giải pháp hạ tầng chiến lược có thể góp phần giúp hiện đại hóa kinh tế biển của Việt Nam.

Hơn nữa, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế số thuộc hàng nhanh nhất khu vực ASEAN, với dự báo quy mô kinh tế internet đạt 220 tỷ đô la vào năm 2030. Một quốc gia có dân số trẻ, yêu thích công nghệ và đang trong quá trình chuyển đổi số toàn diện là một "mảnh đất màu mỡ" mà không một tập đoàn viễn thông toàn cầu nào có thể bỏ qua.

Một lý do quan trọng khác khiến Việt Nam thu hút Musk là tiềm năng trở thành một trung tâm sản xuất linh kiện vệ tinh. Dưới áp lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhiều đối tác của SpaceX đã chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam.

Công ty Wistron NeWeb Corporation (WNC) đã đầu tư nhà máy tại tỉnh Hà Nam để sản xuất bộ định tuyến (router) và các thiết bị mạng cho Starlink. Universal Microwave Technology, một nhà cung cấp linh kiện vệ tinh khác, cũng đã thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam.

Shenmao Technology đã đầu tư 5 triệu đô la vào cơ sở sản xuất tại Việt Nam để cung cấp vật liệu hàn cho các bảng mạch in (PCB) dùng trong thiết bị của SpaceX.

Việc chuyển dịch này không chỉ giúp SpaceX giảm rủi ro địa chính trị mà còn tận dụng được lợi thế về chi phí lao động và các chính sách ưu đãi đầu tư của chính phủ Việt Nam.

Vì sao Elon Musk muốn đưa Starlink đến Việt Nam?

Sự quan tâm của Elon Musk đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở các con số thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong quan hệ đối tác giữa tập đoàn và chính phủ.

Các cuộc thảo luận về việc đưa Starlink vào Việt Nam từng bị trì hoãn vào cuối năm 2023 do một số quy định trong lĩnh vực viễn thông. Để thể hiện thiện chí và khẳng định tầm quan trọng của thị trường Việt Nam, SpaceX đã đưa ra đề xuất đầu tư lên tới 1,5 tỷ đô la.

Khoản đầu tư này được Phó Chủ tịch cấp cao SpaceX Tim Hughes trực tiếp đề xuất trong chuyến thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại New York vào tháng 9/2024.﻿

Musk hiểu rằng Việt Nam là một thị trường có tính biểu tượng cao tại Đông Nam Á, và việc thành công tại đây sẽ tạo tiền đề cho việc mở rộng ra các quốc gia khác trong khu vực.

Elon Musk luôn muốn các dự án của mình gắn liền với các xu hướng lớn của nhân loại. Chính phủ Việt Nam đã xác định chuyển đổi số là động lực chính để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Starlink tự vị thế mình là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho chương trình này, đặc biệt là trong việc xóa bỏ khoảng cách số giữa đô thị và nông thôn. Việc Starlink được cấp phép thí điểm đến năm 2031 là minh chứng cho sự tin tưởng của Việt Nam đối với năng lực công nghệ của SpaceX.

Lợi ích cho cả Elon Musk và Việt Nam

Việc triển khai Starlink tại Việt Nam tạo ra một kịch bản "đôi bên cùng có lợi", nơi mỗi bên đều đạt được những mục tiêu chiến lược của mình.

Với 600.000 thiết bị đầu cuối được phép triển khai trong giai đoạn đầu, SpaceX có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường internet vệ tinh tại một quốc gia có nhu cầu kết nối cao như Việt Nam.

Doanh thu từ thuê bao tại Việt Nam sẽ góp phần vào tổng doanh thu toàn cầu, nuôi dưỡng các dự án khác. Trong khi đó, sự hiện diện của Starlink cũng bảo đảm sự ổn định cho các nhà máy sản xuất linh kiện vệ tinh của các đối tác SpaceX tại đây.

Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia cho phép SpaceX thí điểm mô hình 100% vốn nước ngoài trong ngành viễn thông, đây là một tiền lệ quý giá để SpaceX đàm phán với các quốc gia khác.

Với Việt Nam, Starlink sẽ giải quyết triệt để bài toán "vùng lõm sóng" tại các thôn bản xa xôi, vùng biên giới và hải đảo, giúp người dân tiếp cận giáo dục, y tế và dịch vụ công trực tuyến.

Trong các điều kiện thời tiết cực đoan như bão lũ làm đứt cáp quang mặt đất, Starlink là giải pháp hỗ trợ đắc lực để duy trì thông tin liên lạc thông suốt, hỗ trợ công tác chỉ đạo cứu hộ kịp thời.

Ngư dân đánh bắt xa bờ có thể cập nhật thông tin thời tiết thời gian thực, quản lý hành trình tàu cá theo quy định IUU và giữ liên lạc với gia đình, giúp họ yên tâm bám biển.

Sự hiện diện của SpaceX kéo theo hàng loạt nhà cung cấp linh kiện, giúp Việt Nam thăng hạng trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, tạo ra hàng ngàn việc làm chất lượng cao.

Starlink bổ trợ cho hạ tầng cáp quang và 4G/5G, đảm bảo an ninh thông tin trong mọi tình huống, tránh sự phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến cáp quang biển vốn dễ bị tổn thương.

Triển khai sẽ thế nào?

Một trong những thách thức lớn nhất của Starlink tại Việt Nam là mức giá cước. Tuy nhiên, khi phân tích sâu, chúng ta thấy rằng Starlink không cạnh tranh trực tiếp với các nhà mạng nội địa mà tạo ra một phân khúc mới.

Cáp quang tại Việt Nam có giá rất rẻ, chỉ khoảng 200.000 - 300.000 VNĐ/tháng cho tốc độ hàng trăm Mbps. Trong khi đó, dự báo giá cước Starlink tại Việt Nam có thể rơi vào khoảng 1 triệu VNĐ/tháng, chưa kể chi phí mua thiết bị ban đầu từ 9 đến 12 triệu VNĐ. Tuy nhiên, đối với một chủ tàu cá thu về hàng tỷ đồng mỗi chuyến biển, hay một doanh nghiệp vận tải quốc tế, hoặc một khu resort cao cấp ở vùng sâu, thì mức phí này là hoàn toàn chấp nhận được để đổi lấy sự ổn định và phủ sóng toàn diện.

Để phù hợp với túi tiền của người Việt, SpaceX có thể áp dụng các hình thức như:

Cho thuê thiết bị: Thay vì mua đứt với giá 12 triệu VNĐ, người dùng có thể thuê bộ thiết bị với giá vài trăm ngàn đồng mỗi tháng.

Gói cước cộng đồng: Một thôn bản có thể cùng đóng góp để lắp đặt một bộ Starlink và chia sẻ kết nối qua mạng Wi-Fi nội bộ, giúp giảm chi phí cho từng hộ gia đình.

Hợp tác với các tập đoàn lớn: Các tổng công ty như Viettel hay VNPT có thể mua sỉ băng thông Starlink để cung cấp lại cho các khách hàng đặc thù như lực lượng hải quân, cảnh sát biển hoặc các doanh nghiệp logistics.

Đến năm 2030, khi chương trình thí điểm Starlink kết thúc, mối quan hệ giữa Việt Nam và SpaceX được kỳ vọng sẽ tiến lên một tầm cao mới.

Với 50.000 kỹ sư bán dẫn và công nghệ cao mà Việt Nam đang đặt mục tiêu đào tạo, chúng ta có tiềm năng trở thành nơi SpaceX đặt các trung tâm nghiên cứu và phát triển linh kiện vệ tinh thế hệ mới. Việt Nam không còn chỉ là nơi đặt nhà máy sản xuất bảng mạch mà sẽ tham gia vào thiết kế các hệ thống phức tạp trong hệ sinh thái LEO.

Việc đi trước trong việc cấp phép và hợp tác với Starlink giúp Việt Nam trở thành một hình mẫu cho khu vực Đông Nam Á. Các trạm Gateway đặt tại Việt Nam không chỉ phục vụ người dùng trong nước mà còn có thể hỗ trợ lưu lượng cho các quốc gia láng giềng, biến Việt Nam thành một nút thắt quan trọng trong mạng lưới internet không gian của khu vực.

Việc Musk muốn đưa Starlink đến Việt Nam không chỉ vì quy mô thị trường 100 triệu dân mà còn vì vị thế chiến lược của Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu và khát vọng chuyển đổi số mạnh mẽ của chính phủ. Ngược lại, Việt Nam chào đón Starlink không chỉ để có thêm một nhà cung cấp internet, mà là để đảm bảo an ninh thông tin, thúc đẩy kinh tế biển và khẳng định vị thế của một trung tâm công nghệ mới tại Châu Á.

Mối quan hệ này, nếu được dẫn dắt bởi những chính sách linh hoạt và sự hợp tác chân thành từ cả hai phía, sẽ mang lại những giá trị vô hình và hữu hình to lớn cho cả tập đoàn SpaceX lẫn tiến trình phát triển của Việt Nam.