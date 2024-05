Không phải Hà Nội và TP.HCM, bất ngờ một tỉnh phía Bắc có mức độ quan tâm BĐS tăng mạnh nhất cả nước

Theo dữ liệu báo cáo thị trường tháng 4/2024 của Batdongsan.com.vn, lượng tin đăng hầu hết đều tăng ở các thị trường chính. Trong đó, Quảng Ninh tăng mạnh nhất với 20%, tiếp theo là Bắc Ninh tăng 14%, Đà Nẵng tăng 11%, Long An tăng 9%, Khánh Hòa tăng 6%, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 8%...

Đáng chú ý, mức độ quan tâm tăng mạnh nhất ở Hưng Yên, tăng đến 82% so với tháng 3/2024. Sau đó là Quảng Ninh tăng 8%, Đà Nẵng tăng 3%, Bắc Ninh tăng 2% và Ninh Thuận 1%. Ngược lại, mức độ quan tâm lại giảm tại các thị trường như là Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Bình Dương, Hải Phòng...



Nguồn Batdongsan.com.vn

Cũng theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm 4 tháng đầu năm toàn thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, mức độ quan tâm toàn trang trong 4 tháng đầu năm tăng khoảng 31% so vói cùng kỳ. Tuy nhiên, lượt tìm kiếm bất động sản trong tháng 4 lại giảm nhẹ, khoảng 7% so với tháng 3. Trong khi đó, lượng tin đăng bán tăng khoảng 2%.



Nguồn Batdongsan.com.vn

Tại thị trường Hà Nội, mức độ quan tâm bất động sản bán giảm khoảng 13% so với tháng 3. Lượng tin đăng trong tháng 4 giảm mạnh, ở mức 28%. Tình trạng sụt giảm diễn ra ở hầu hết các phân khúc trên thị trường. Cụ thể, chung cư có mức độ quan tâm giảm mạnh nhất với 23%, tiếp đến là đất dự án, biệt thự, nhà riêng lần lượt 19%, 17% và 13%. Lượng tin đăng đất dự án giảm khoảng 14% so với tháng 3, các loại hình khác cũng giảm nhẹ, ngoại trừ nhà riêng và nhà mặt phố tăng 4%.



Nguồn Batdongsan.com.vn

Còn tại thị trường TP.HCM, mức độ biến động của lượt tìm kiếm và tin đăng ổn định hơn so với Hà Nội. Theo đó, mức độ quan tâm giảm 3% và lượng tin đăng giảm 4% so với tháng 3. Chung cư có mức độ quan tâm giảm mạnh nhất nhưng cũng chỉ ở mức 6%, thấp hơn nhiều so với Hà Nội. Lượng tin đăng bán cũng chỉ giảm nhẹ ở loại hình chung cư và nhà mặt phố trong khi đất dự án, đất nền và biệt thự tăng lần lượt 8%, 4% và 2%.

Nguồn Batdongsan.com.vn

Điều đáng chú ý trong tháng 4 là phân khúc chung cư bình dân tại TP.HCM ghi nhận mức độ quan tâm tăng khoảng 7% so với tháng trước. Trong khi đó, phân khúc trung cấp và cao cấp giảm lần lượt 4% và 14%.