Không phải Lào, đây mới là nền kinh tế được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong năm 2023

Báo cáo cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 395 triệu USD2 (bàng 83,3% so với cùng kỳ). Trong đó, có 117 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 257,28 triệu USD (bằng 65% so với cùng kỳ); có 24 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm gần 137,75 triệu USD (tăng 75,9 so với cùng kỳ).



Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 15 ngành. Trong đó, bán buôn, bán lẻ dẫn đầu với 40 dự án đầu tư mới và 7 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 153,65 triệu USD, chiếm 38,9% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành thông tin truyền thông đứng thứ hai với hơn 120,4 triệu USD, chiếm 30,5%; tiếp theo là các ngành sản xuất, phân phối điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến chế tạo;…

Xét theo quốc gia, vùng lãnh thổ, báo cáo cho biết, có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023. Dẫn đầu là Canada với 1 dự án đầu tư mới và 2 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 150,3 triệu USD, chiếm 38% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Singapore, Lào, Cuba,…

Lũy kế đến 20/11/2023 Việt Nam đã có 1.694 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 22,1 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,6%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,5%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,8%); Campuchia (13,2%); Venezuela (8,3%);…