Không phải ngân hàng nhưng có hơn 3.000 “ATM”, một đại gia Việt “mơ” về luồng tiền 10 tỷ USD lưu thông

Trong chiến lược giai đoạn 2026-2030 của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), định hướng trở thành hệ sinh thái tài chính – tiêu dùng là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng.

Theo đó, DMX sẽ cung cấp giải pháp tài chính giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu các sản phẩm như (1) Trả chậm công ty tài chính (CD); (2) Trả chậm ví trả sau (BNPL); (3) Trả chậm thẻ tín dụng; (4) Vay tiền mặt…

DMX hướng đến trở thành trung tâm thanh toán và tiện ích, triển khai đầy đủ dịch vụ thiết yếu (thanh toán điện, nước, viễn thông…). Các cửa hàng của chuỗi sẽ trở thành hơn 3.000 ATM nạp rút cho hơn 40 ngân hàng. Bên cạnh đó, DMX còn tích hợp lên Super App để cạnh tranh xu hướng thanh toán online.

DMX đặt mục tiêu tạo ra “traffic” và dòng tiền đi qua khổng lồ định kỳ. Đến năm 2030, DMX kỳ vọng mô hình này có thể đạt 150 triệu giao dịch với tổng giá trị 275.000 tỷ đồng (~10 tỷ USD), gấp 2,3 lần sau 5 năm. Năm 2025 trước đó, các “ATM” của chuỗi ghi nhận 64 triệu giao dịch với tổng giá trị 120.000 tỷ đồng.

Với quy mô hệ thống khổng lồ trải khắp cả nước, DMX có nhiều lợi thế để hiện thực hoá mục tiêu phát triển thành hệ sinh thái tài chính – tiêu dùng. Hơn nữa, tập đoàn mẹ là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cũng nổi tiếng “buôn tiền” hiệu quả dù chỉ là nghề tay trái.

Năm 2025, MWG ghi nhận lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu cao kỷ lục hơn 2.900 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các chi phí liên quan đến lãi vay và thu xếp khoản vay cũng tăng 28% so với năm 2024, lên gần 1.500 tỷ đồng, do dư nợ tăng (khoảng 2.600 tỷ) và mặt bằng lãi suất nhích lên.

Kết quả, hoạt động “kinh doanh tiền” mang về cho doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài gần 1.400 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025, tăng mạnh 43% so với năm 2024 và là mức cao kỷ lục. Con số này thực tế còn chưa phản ánh hết hiệu quả đầu tư tài chính của MWG do một phần chi phí lãi vay là để phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Thời điểm cuối năm 2025, số dư tiền, tương đương tiền, tiền gửi, đầu tư trái phiếu và cho vay của MWG lên đến hơn 48.500 tỷ đồng, mức cao kỷ lục kể từ khi hoạt động. Trong đó, tổng giá trị khoản mục đầu tư trái phiếu và phải thu từ cho vay liên tục tăng lên gần 22.600 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng trong quý cuối năm ngoái, con số này đã tăng khoảng 1.600 tỷ.

Việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư tài chính có tính chất rủi ro cao - lợi nhuận cao giúp Thế Giới Di Động tối ưu hoá dòng tiền. Hoạt động này đã được doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thực hiện thăm dò từ cuối năm 2022 và bắt đầu được chú trọng từ năm 2024. Đáng chú ý, hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính liên tục được cải thiện đáng kể.