Không phải vàng miếng hay nhẫn chỉ, 1 xu hướng mới được lựa chọn để xin vía Thần Tài: Mang nhiều giá trị độc lạ, tinh tế

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, Thần Tài là vị thần chuyên quản Tài-Phúc-Phú-Quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Sắm lễ cúng Thần Tài để bày tỏ lòng biết ơn vị thần đã mang lại tài lộc cho gia chủ trong năm qua và cầu mong tài lộc vào năm mới. Bởi vậy, việc mua vàng cầu may vào ngày này, gia chủ sẽ may mắn cả năm, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Với quan niệm đó, vào ngày Thần Tài hằng năm nhu cầu mua vàng tăng cao.

Ghi nhận thị trường những ngày gần đây, tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng lớn nhỏ trên địa bàn TP.HCM, lượng khách đông dần, phần lớn trong đó là những người trẻ tìm kiếm các sản phẩm vàng độc - lạ, tinh tế cho dịp Thần Tài.

Có mặt tại một cửa hàng ở quận 1, TP.HCM từ sớm, Phượng Hằng (27 tuổi, Nhân viên truyền thông) cho biết đã lựa chọn được món trang sức vàng ưng ý, chứ không mua vàng miếng hay nhẫn trơn truyền thống.

Lý giải về sự thay đổi này, Phượng Hằng chia sẻ: "Mình ưu tiên lựa chọn trang sức vàng dịp Thần Tài bởi ngoài ý nghĩa về mặt tinh thần, cầu may cho năm mới, trang sức còn mang giá trị thẩm mỹ bởi có thể sử dụng thường xuyên, phối cùng trang phục thường ngày để bản thân thêm phần rạng rỡ, thể hiện phong cách cá nhân".

Các thiết kế vàng trang sức năm nay khá được giới trẻ ưa chuộng.

Thanh Trang (30 tuổi, Kế toán) cũng có mặt tại cửa hàng kể trên chia sẻ thêm: "Mình cũng vừa chốt mẫu trang sức trong BST Kim Bảo Như Ý. Điểm thu hút mình chính là bộ sưu tập có các thiết kế theo chủ đề riêng, phù hợp với mong cầu riêng của mỗi người dịp năm mới".



Đây là bộ sưu tập thiết kế độc quyền được ra mắt dịp Tết Giáp Thìn 2024 của thương hiệu PNJ, kết hợp giữa 4 hình ảnh may mắn: mặt gậy như ý (thể hiện những điều tốt lành, thuận theo mong muốn), cỏ 4 lá (tượng trưng cho may mắn, hy vọng và tình yêu), mặt đồng kim tiền (mang ý nghĩa vẹn tròn, tài lộc và phú quý) và trái tim (gợi nhắc tình yêu vĩnh cửu).

Đặc biệt, bộ sưu tập cũng được chúng tôi phát triển đa dạng, theo sở thích và mong ước trong dịp năm mới của từng nhóm khách hàng khác nhau, xoay quanh 4 chủ đề chính: Tài Lộc, Bình An, Công Danh, Tình Duyên".

Theo đó, trang sức chủ đề Tài Lộc kết hợp biểu tượng Kim Bảo Như Ý và đồng kim tiền/đồng tiền vàng/rồng vàng ngụ ý cầu lộc phát tài. Trang sức chủ đề Tình Duyên với hình ảnh 4 trái tim lồng ghép khéo léo trong biểu tượng Kim Bảo Như Ý gửi gắm ước nguyện tình duyên trọn vẹn trong năm mới. Trang sức chủ đề Công Danh kèm hình ảnh cá chép vượt vũ môn, cầu lộc công danh sự nghiệp. Trang sức chủ đề Bình An nổi bật với hình ảnh hồ lô kết hợp biểu tượng Kim Bảo Như Ý, gửi gắm mong cầu một năm mới hanh thông, thuận lợi cùng mọi ước mong được toại nguyện.

