Không phải VietinBank hay BIDV, đây mới là ngân hàng có nhiều tiền gửi giá rẻ nhất, bằng cả Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank cộng lại

Tiền gửi không kỳ hạn thường được xem là nguồn vốn giá rẻ của ngân hàng, bởi chi phí huy động thấp hơn đáng kể so với tiền gửi có kỳ hạn. Vì vậy, quy mô CASA và diễn biến của nguồn tiền này luôn là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá lợi thế về chi phí vốn của các ngân hàng.

Theo số liệu tại ngày 30/6/2026, tổng tiền gửi không kỳ hạn tại 28 ngân hàng (gồm 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán và Agribank) đạt 2,98 triệu tỷ đồng, giảm gần 67.000 tỷ đồng, tương đương 2% so với cuối năm 2025.

Vietcombank dẫn đầu về quy mô tiền gửi giá rẻ

Tại thời điểm 30/6/2026, Vietcombank tiếp tục đứng đầu toàn hệ thống về tiền gửi không kỳ hạn với 559.194 tỷ đồng, bỏ xa các ngân hàng phía sau. BIDV đứng thứ hai với 455.240 tỷ đồng, còn VietinBank xếp thứ ba với 429.532 tỷ đồng.

MB và Agribank lần lượt đứng ở vị trí tiếp theo với 324.045 tỷ đồng và 268.446 tỷ đồng.

Như vậy, 5 ngân hàng đứng đầu đều là những ngân hàng có quy mô tài sản và khách hàng lớn nhất hệ thống.

Đáng chú ý, lượng CASA của riêng Vietcombank hiện còn cao hơn tổng tiền gửi không kỳ hạn của Techcombank, ACB, Sacombank và VPBank cộng lại.

Cụ thể, Techcombank có 223.945 tỷ đồng CASA, ACB 115.493 tỷ đồng, Sacombank 106.636 tỷ đồng và VPBank 84.174 tỷ đồng. Tổng cộng đạt khoảng 530.248 tỷ đồng, thấp hơn Vietcombank gần 29.000 tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank đang dẫn đầu về quy mô CASA, bỏ khá xa các ngân hàng còn lại.

17 ngân hàng giảm CASA trong nửa đầu năm

Trong tổng số 28 ngân hàng được thống kê, có tới 17 ngân hàng ghi nhận tiền gửi không kỳ hạn giảm, trong khi chỉ 11 ngân hàng tăng.

Như vậy, số ngân hàng bị thu hẹp CASA nhiều hơn đáng kể so với nhóm tăng, cho thấy nguồn tiền gửi giá rẻ đang chịu áp lực trên diện rộng.

Trong nhóm dẫn đầu, Vietcombank giảm 4.764 tỷ đồng, tương đương 1%. BIDV giảm 14.314 tỷ đồng (-3%), VietinBank giảm 15.976 tỷ đồng (-4%), MB giảm 15.308 tỷ đồng (-5%) và Agribank giảm 15.731 tỷ đồng (-6%).

Như vậy, cả 5 ngân hàng có lượng CASA lớn nhất đều ghi nhận sụt giảm trong nửa đầu năm.

Một số ngân hàng khác cũng giảm khá mạnh. MSB mất 10.494 tỷ đồng CASA, tương đương 19%; LPBank giảm 22%; SeABank giảm 18%; VIB giảm 12% và KienlongBank giảm 26%.

Ở nhóm ngân hàng có quy mô nhỏ hơn, VietABank giảm 440 tỷ đồng (-7%), Bac A Bank giảm 459 tỷ đồng (-10%) và Saigonbank giảm 521 tỷ đồng (-20%).

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại, khiến một phần dòng tiền có xu hướng rời khỏi tài khoản thanh toán để chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn nhằm tối ưu lợi suất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân được ghi nhận khiến CASA suy giảm tại nhiều ngân hàng ngay từ quý I/2026.

Ở chiều ngược lại, 11/28 ngân hàng vẫn ghi nhận CASA tăng trong 6 tháng đầu năm.

Techcombank tăng 10.530 tỷ đồng, tương đương 5%, lên 223.945 tỷ đồng. Sacombank thậm chí tăng 14.289 tỷ đồng, tương đương 15%, lên 106.636 tỷ đồng.

HDBank tăng 5.009 tỷ đồng (+7%), SHB tăng 2.944 tỷ đồng (+6%), trong khi Eximbank tăng nhẹ 323 tỷ đồng.

OCB cũng ghi nhận CASA tăng 2.516 tỷ đồng (+17%), ABBank tăng 632 tỷ đồng (+5%), NCB tăng 933 tỷ đồng (+9%) và PGBank tăng 1.119 tỷ đồng (+13%).

Đáng chú ý nhất về tốc độ tăng trưởng là VietABank với mức tăng 78%, nhưng quy mô CASA vẫn còn khá nhỏ, chỉ đạt 7.919 tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Xét về giá trị tuyệt đối, Sacombank và Techcombank là hai ngân hàng nổi bật nhất trong nhóm tăng CASA.

Việc 17 ngân hàng giảm CASA, trong khi chỉ 11 ngân hàng tăng cho thấy việc duy trì nguồn vốn giá rẻ đang trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng, ngân hàng vừa phải đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, vừa phải kiểm soát chi phí huy động. Khi CASA giảm, các ngân hàng có thể phải phụ thuộc nhiều hơn vào tiền gửi có kỳ hạn và các nguồn vốn khác, qua đó tạo áp lực lên chi phí vốn.

Ngược lại, những ngân hàng duy trì được lượng CASA lớn hoặc tiếp tục mở rộng nguồn tiền gửi không kỳ hạn sẽ có lợi thế nhất định trong cuộc đua về chi phí vốn.