Không quy định xếp ngạch công chức theo trình độ chuyên môn

Ông Hoàng Hiếu (An Giang) đề xuất xếp ngạch chuyên viên chính đối với công chức có bằng thạc sĩ, vì hiện nay thực hiện chính quyền 2 cấp, công việc cấp xã tăng cao, nhất là đối với công chức chuyên môn.

Theo ông Hiếu, nếu áp dụng xếp ngạch chuyên viên chính đối với chức vụ lãnh đạo, còn đối với công chức hưởng ngạch chuyên viên trên 10 năm và có bằng thạc sĩ mà hưởng ngạch chuyên viên giống như công chức chỉ có bằng đại học thì chưa bảo đảm tính hợp lý. Việc điều chỉnh như ông đề xuất cũng sẽ thu hút được người tài vào khu vực công.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ không quy định việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm căn cứ vào trình độ chuyên môn.

Việc thu hút người có tài năng vào làm việc trong khu vực công thực hiện theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Căn cứ quy định tại Điều 67 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đề nghị ông trao đổi với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được xem xét, hướng dẫn.