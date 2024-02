Không riêng bầu Đức, một DN cao su trên sàn cũng chuyển hướng trồng chuối và sầu riêng: Quý 4/2023 lần đầu tiên bán được sầu riêng “1 vốn 6 lời”

Theo ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), sầu riêng có thị trường đầu ra rất lớn, bao nhiêu cũng có thể tiêu thụ hết. Ông Đức thống kê, ở Trung Quốc hiện nay chỉ có 10% người dân ăn sầu riêng do giá quá đắt. Nếu giá xuống 50.000 đồng/kg, người dân Trung Quốc vẫn ăn. Ngoài ra, Mỹ và nhiều thị trường khác cũng bắt đầu ăn sầu riêng.

Với những lý do trên, bầu Đức khẳng định sầu riêng có thể xuống giá chứ không thể không bán được. Một may mắn nữa cho Việt Nam là Trung Quốc không trồng sầu riêng được do đặc thù về khí hậu, thậm chí từ đèo Hải Vân đổ ra cũng không trồng được, dẫn đến số sầu riêng cung ra thị trường không nhiều, cho nên giá càng ngày càng cao chứ không xuống.