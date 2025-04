“Không thể diễn tả được bằng lời”: Thi thể chất đống trong các ngôi mộ tập thể khi Myanmar vật lộn đối phó với số người chết tăng nhanh do động đất

Vài ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter rung chuyển miền trung Myanmar, phá hủy nhiều nhà cửa, chùa chiền và khiến hàng ngàn người chịu ảnh hưởng, hậu quả nặng nề của thảm họa này đang dần hiện ra.

Tại 1 nghĩa trang ở thành phố Sagaing - nơi nằm ngay tâm chấn của trận động đất - thi thể các nạn nhân bắt đầu chất đống.

"Thi thể bắt đầu bốc mùi nồng nặc từ hôm qua. Hôm nay thì mùi hôi đã không thể tả nổi. Các thi thể vẫn chưa thể đưa ra khỏi thành phố, mà lực lượng cứu hộ thì vẫn chưa tới”, Aye Moe (20 tuổi), người dân sống tại Sagaing cho biết.

Theo con số chính thức, số người thiệt mạng trong trận động đất đã vượt mốc 2.000. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại con số thực tế còn cao hơn nhiều. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính số người chết có thể vượt quá 10.000.

“Người ta phải chôn 10 thi thể trong cùng một ngôi mộ. Khi nghĩa trang không còn chỗ, họ phải đưa thi thể lên Mandalay để hỏa táng, nhưng ở đó cũng không đủ lò thiêu”, Aye Moe nói về tình hình ở Sagaing.

“Mọi thứ hiện giờ đều do người dân tự xoay xở. Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu thi thể. Bệnh viện trung tâm vừa có bệnh nhân, vừa có cả thi thể, tình hình đang trở nên quá tải. Không có đủ người hỗ trợ, mà gần như không còn thanh niên, có người trốn vào rừng, người thì đã rời khỏi đất nước”.

Người dân đứng cạnh trạm cứu hỏa bị đổ sập sau trận động đất mạnh, gần tâm chấn ở Sagaing, Myanmar

Người dân xếp hàng chờ nhận hàng cứu trợ sau trận động đất mạnh, gần tâm chấn ở Sagaing

“Người bị mắc kẹt không thể được đưa ra ngoài”

Aung Gyi (25 tuổi) một cư dân khác ở Sagaing chia sẻ: “Mọi người đều đang rơi vào cảnh khốn đốn”. Anh cho biết thành phố giờ chỉ còn là “đống đổ nát”, trong khi người dân tuyệt vọng tìm kiếm những nhu yếu phẩm cơ bản như thức ăn, nước uống và hương muỗi.

“Vấn đề lớn nhất là nhiều tòa nhà 2, 3 tầng đã đổ sập, và những người bị kẹt bên dưới vẫn chưa thể đưa ra ngoài”. Đồng thời, anh cho biết một trong những cây cầu chính của Sagaing đã bị hư hại, khiến xe cứu hộ cỡ lớn không thể vượt qua.

“Chúng tôi vẫn chưa nắm được tình hình ở các khu vực miền núi. Nhiều tu viện và ni viện cũng vẫn chưa được kiểm tra”, anh chia sẻ thêm.

Một cây cầu bị sập được ghi lại tại Sagaing vào 31/3 sau trận động đất mạnh xảy ra gần khu vực này

Các đoàn cứu trợ khẩn cấp và đội cứu hộ từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ và nhiều quốc gia Đông Nam Á đang bắt đầu đổ vào Myanmar, chủ yếu qua thủ đô Naypyitaw. Tuy nhiên, việc vận chuyển nhanh chóng vẫn gặp nhiều khó khăn, không chỉ vì thiệt hại nặng nề do thiên tai, mà còn bởi thách thức hậu cần.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hậu quả của trận động đất đã khiến một phần hệ thống y tế ở Myanmar rơi vào tình trạng quá tải. Các hoạt động cứu hộ đang đối mặt với “nhiều trở ngại nghiêm trọng như đường sá hư hỏng, cầu cống sụp đổ, liên lạc gián đoạn và tình hình phức tạp do xung đột vũ trang”, WHO thông tin trong một báo cáo mới.

Tại Mandalay - thành phố lớn thứ 2 của Myanmar - những đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt khu vực bị san phẳng, chỉ còn lại gạch vụn và đống đổ nát. Người dân buộc phải ngủ ngoài đường vì lo sợ dư chấn sẽ làm sập thêm nhiều tòa nhà.

Nguồn: The Guardian