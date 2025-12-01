Không tới quầy, người không có hành lý ký gửi, không thuộc nhóm đặc biệt, sẽ check-in vé máy bay thế nào?

Từ ngày 1/12/2025, hệ thống hàng không Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện khi quy định mới bắt đầu có hiệu lực: Chỉ hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt mới được làm thủ tục tại quầy ở sân bay. Đây là một thay đổi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của hàng triệu hành khách, đặc biệt là nhóm đi lại gọn nhẹ, chỉ mang theo hành lý xách tay. Vậy nhóm hành khách này sẽ làm thủ tục bay như thế nào để lên tàu đúng quy định?

Theo quy định mới, không phải ai cũng tới quầy để làm thủ tục lên máy bay (Ảnh minh hoạ)

Quy định làm thủ tục bay, check-in vé máy bay mới nhất

Theo VTV, từ ngày 1/12, quầy làm thủ tục truyền thống tại các sân bay chỉ phục vụ hai nhóm hành khách gồm người có hành lý ký gửi và người thuộc diện đặc biệt như trẻ em đi một mình, người cao tuổi hoặc cần hỗ trợ đặc biệt. Thay đổi này được triển khai theo Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 13/9/2025, văn bản được Thư viện Pháp luật dẫn lại, trong đó yêu cầu đẩy mạnh sử dụng định danh điện tử trong các dịch vụ công, bao gồm lĩnh vực hàng không.

Còn lại, hành khách chỉ mang hành lý xách tay, không thuộc nhóm đặc biệt, sẽ không còn được làm thủ tục tại quầy. Thay vào đó sẽ àm thủ tục bằng ba hình thức chính: Nhận diện sinh trắc học qua VNeID, kiosk tự phục vụ hoặc check-in trực tuyến trước ở nhà.

Trong đó, VNeID mức 2 kết hợp nhận diện khuôn mặt được xem là giải pháp trọng tâm. Hành khách cần kích hoạt tài khoản VNeID mức 2, sau đó khi đến sân bay, chỉ cần đi qua các cổng nhận diện, hệ thống tự động đối chiếu thông tin cá nhân và chuyến bay. Toàn bộ quy trình — từ xác thực danh tính, kiểm tra an ninh đến lên máy bay — được xử lý liền mạch mà không cần tiếp xúc quầy.

Với các kiosk tự phục vụ, hệ thống đã được lắp đạt tại hầu hết các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng, cho phép hành khách tự thao tác check-in, in thẻ lên tàu hoặc nhận thẻ điện tử chỉ trong thời gian ngắn. Hình thức thứ ba là check-in trực tuyến trên ứng dụng hoặc website của hãng bay. Những hành khách đã có thẻ lên máy bay điện tử ở nhà chỉ cần đến sân bay và đi thẳng vào khu vực an ninh.

Các kiosk thông minh của các hãng bay đã được lắp đặt ở hầu hết các sân bay lớn ở Việt Nam (Ảnh minh hoạ)

Nhìn chung, đối với nhóm hành khách không gửi hành lý ký gửi, việc không làm thủ tục tại quầy không phải là trở ngại, mà là cơ hội tiếp cận quy trình nhanh hơn, hiện đại hơn. Theo VietnamPlus, quy định này được ACV và các hãng bay triển khai đồng bộ, nhằm giảm ùn tắc tại sân bay và nâng cao hiệu quả phục vụ trong giai đoạn cao điểm.

Lưu ý khi hành khách tự check-in vé máy bay

Việc chuyển sang hình thức tự check-in, check-in điện tử hoặc sử dụng kiosk tự động mang lại nhiều thuận tiện nhưng cũng đòi hỏi hành khách phải nắm rõ một số quy định để tránh rủi ro trong quá trình làm thủ tục. Theo hướng dẫn của Vietnam Airlines, không phải mọi hành khách đều đủ điều kiện tự check-in.

Những trường hợp như khách đi cùng trẻ dưới 2 tuổi, người cần hỗ trợ đặc biệt, khách đi theo đoàn đông hoặc sử dụng dịch vụ đặc biệt vẫn phải thực hiện thủ tục tại quầy theo quy định riêng của hãng. Thông tin này được công bố trực tiếp trên trang chính thức của hãng, trong đó nhấn mạnh việc phân luồng nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện cho hành khách có nhu cầu hỗ trợ cao hơn.

Bên cạnh điều kiện áp dụng, thời gian làm thủ tục cũng là yếu tố quan trọng. Vietnam Airlines cho biết dịch vụ kiosk check-in tại sân bay được mở từ khoảng sáu giờ trước chuyến bay và kết thúc 45 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến nội địa, hoặc 60 phút đối với các chuyến quốc tế.

Việc đến sân bay muộn hơn mốc này có thể khiến hành khách bị từ chối làm thủ tục, dẫn đến lỡ chuyến dù đã thực hiện check-in từ xa. Vì vậy, trong giai đoạn đầu triển khai quy định mới, báo Tuổi Trẻ khuyến nghị hành khách nên chủ động đến sân bay sớm hơn 15–20 phút để làm quen với hệ thống tự động và tránh các tình huống phát sinh ngoài dự kiến.

Khi thực hiện check-in điện tử hoặc tại kiosk, hành khách cần chuẩn bị chính xác mã đặt chỗ, số vé điện tử hoặc thông tin cá nhân liên quan để nhập vào hệ thống. Sau khi hoàn tất, hành khách cũng cần kiểm tra kỹ thông tin trên thẻ lên máy bay, từ họ tên đến số hiệu chuyến bay và cổng khởi hành.

Dù hình thức sinh trắc học qua VNeID được khuyến khích sử dụng, Tuổi Trẻ cho biết hành khách vẫn nên mang theo giấy tờ tùy thân bản gốc như căn cước hoặc hộ chiếu để xử lý tình huống khi hệ thống quá tải hoặc cần đối chiếu tại khu vực an ninh.

Ngoài ra, hành khách có hành lý ký gửi dù cũng có thể thao tác tự check-in. Nhưng hành khách vẫn phải ghé quầy gửi hành lý trước khi vào khu vực kiểm tra an ninh. Vietnam Airlines khẳng định đây là bước bắt buộc, bảo đảm đúng quy trình vận chuyển hành lý và an toàn bay.

Việc hiểu rõ những lưu ý trên sẽ giúp hành khách di chuyển thuận lợi, giảm thiểu sai sót và tận dụng tối ưu các tiện ích của hệ thống check-in tự động theo mô hình mới của ngành hàng không.