Khu công nghiệp 2.000 tỷ đồng, rộng 200 ha của tỷ phú Trần Bá Dương ở Thái Bình có thể sẽ đi vào hoạt động trong năm nay

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình (huyện Quỳnh Phụ).

Đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng gần 192 ha đất nông nghiệp, thu hồi đất của 1.067 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Hiện, huyện đang tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại thuộc 94 hộ dân tại thôn Lương Cầu (xã An Cầu). Đồng thời phối hợp với ngành điện xây dựng phương án di dời đường dây điện cao thế 220kV.

Về phía nhà đầu tư, hiện đã triển khai thi công các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, thông tin liên lạc trong khu công nghiệp.

Phối cảnh khu công nghiệp THACO - Thái Bình.

Được biết, đây là khu công nghiệp chuyên nông nghiệp công nghệ cao do Tập đoàn Trường Hải - THACO (do tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT) đề xuất đầu tư từ năm 2017 với quy mô ban đầu 250 ha. Đến tháng 7/2017, tỉnh Thái Bình đã thống nhất chủ trương bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển hệ thống các khu công nghiệp của tỉnh.

Tháng 8/2020, THACO chính thức tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Sau đó, đến tháng 8/2021, dự án được điều chỉnh chứng nhận đầu tư lần thứ nhất với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng đất trên 194 ha. Dự án được triển khai tại các xã An Thái, An Ninh, An Cầu (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Về tiến độ, theo kế hoạch - chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành, đưa dự án chính thức hoạt động vào năm 2025.

Khu công nghiệp THACO - Thái Bình được quy hoạch thành khu công nghiệp chuyên nông nghiệp công nghệ cao với nhiều phân khu chức năng, gồm: Nhà điều hành, khu chế biến nông sản thực phẩm, khu đào tạo nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, nông trường thực nghiệm, khu sản xuất vật tư nông nghiệp và khu cảng vận tải hàng hóa…

Dự án khu công nghiệp THACO - Thái Bình được xem là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Thái Bình, có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.