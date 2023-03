Khu công nghiệp An Phát 1 – Điểm sáng thu hút vốn FDI tại Hải Dương

Tận dụng lợi thế từ địa phương…



Năm 2022 được đánh giá là năm khởi sắc trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Hải Dương. Nhờ kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, kinh tế tăng trưởng ổn định, vị trí địa lí thuận lợi, giao thông thông suốt với dự án đường trục Đông – Tây đang được triển khai, làn sóng đầu tư nước ngoài đổ vào Hải Dương tăng mạnh, đạt 368,1 triệu USD tăng 15,3% so với năm 2021.

Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 500 dự án FDI, của các nhà đầu tư đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn trên 9,2 tỷ USD; trực tiếp tạo ra việc làm cho hơn 220,000 lao động. Với tiền đề sẵn có, trong năm nay, tỉnh Hải Dương phấn đấu sẽ thu hút thêm 400 triệu USD vốn FDI.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung thực hiện quy hoạch vùng công nghiệp động lực, phát triển các KCN chuyên biệt công nghệ cao, dịch vụ và sinh thái nhằm hình thành vùng công nghiệp trọng điểm thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.



Theo chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, công nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh. Các dự án sẽ được sàng lọc để chọn ra những dự án sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, tạo ra những giá trị về kinh tế - xã hội, đồng thời giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững.

Một số chuyên gia bất động sản nhận định, Hải Dương sở hữu nguồn cung đất lớn và sẵn sàng cho các dự án đầu tư với quy mô đa dạng. Bên cạnh đó, với lợi thế vị trí chiến lược cộng với việc trải thảm thu hút đầu tư, bất động sản công nghiệp Hải Dương đang được các "ông lớn" trong và ngoài nước sẵn sàng rót hàng tỷ USD đầu tư.

…KCN An Phát 1 trở thành điểm sáng thu hút FDI tại Hải Dương

Nắm bắt được nhu cầu thuê đất công nghiệp và làn sóng dịch chuyển FDI, cũng giống như nhiều địa phương khác, Hải Dương đang cùng lúc triển khai xây dựng hạ tầng 6 KCN mới gồm: An Phát 1, Gia Lộc, Kim Thành, Tân Trường mở rộng, Đại An mở rộng và Phúc Điền mở rộng.

Trong 6 KCN mới, An Phát 1 có diện tích 180ha (giai đoạn 1) là KCN đầu tiên được tỉnh bàn giao mặt bằng nên có lợi thế rất lớn trong thu hút đầu tư. Phía tây kết nối với quốc lộ 37 phía bắc là đường vành đai II thành phố Hải Dương, KCN An Phát 1 có vị trí địa lý rất thuận lợi trong giao thương kinh tế và vận chuyển hàng hoá. Hiện, An Phát 1 cũng là dự án KCN lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Nam Sách, Hải Dương.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư KCN An Phát 1, Ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc An Phát Holdings, Tổng Giám đốc CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1 chia sẻ, " Tận dụng dòng vốn FDI lớn đang đổ về tình Hải Dương, An Phát 1 định hướng phát triển trở thành KCN kỹ thuật cao và bền vững. Đây là yếu tố cốt lõi để An Phát 1 thu hút và giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh xu hướng công nghiệp xanh đang trở nên rõ nét và các doanh nghiệp FDI luôn xét đến yếu tố môi trường khi rót vốn vào các dự án".

Nhìn thấy rõ tiềm năng của KCN An Phát 1, Quỹ đầu tư hàng đầu về phát triển cơ sở hạ tầng bền vững Actis (Anh) đã "rót" 20 triệu USD vào KCN An Phát 1 để sở hữu 49% cổ phần.

Ông Brian Chinappi – Giám đốc phụ trách lĩnh vực BĐS Châu Á của Actis, khẳng định việc đầu tư phát triển KCN An Phát 1 là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa An Phát Holdings và Actis, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên cùng nhau phát triển các dự án KCN, nhà xưởng, kho bãi trên quy mô lớn.

Về phần mình, đại diện ban lãnh đạo An Phát Holdings đã khẳng định luôn lấy phát triển bền vững làm tôn chỉ, KCN An Phát 1 sẽ mở ra cơ hội lớn cho Tập đoàn trong việc phát triển phân khúc bất động sản KCN, thúc đẩy mô hình KCN kỹ thuật cao, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Với tổng vốn đầu tư lên tới gần 2.000 tỷ đồng, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm kể từ được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, KCN An Phát 1 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của toàn bộ 180ha, xây dựng cơ sở hạ tầng cho phần diện tích 60ha, phần diện tích 120ha còn lại sẽ được hoàn tất trong năm 2023. Hiện KCN này đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

KCN An Phát 1 dự kiến sẽ hoàn thành công tác xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2023.

Với những lợi thế của mình, An Phát 1 được kỳ vọng sẽ thu hút 25-30 nhà máy sản xuất, thuộc nhiều lĩnh vực như điện tử, cơ khí, logistic, công nghiệp chế biến chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo ra việc làm cho khoảng 20.000 lao động, từ đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.