Khu Đông Hà Nội có giá bất động sản tăng “nóng” gấp 3 - 4 lần chỉ trong vòng 2 năm

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), khu vực phía Đông Hà Nội năm 2022 có khoảng 11.500 sản phẩm mở bán mới. Nếu tính tổng nguồn cung bất động sản từ khu vực này thì sẽ gấp đôi khu vực phía Tây và gấp 5 lần các khu vực còn lại. Sang đến hết quý I/2023, khu vực này vẫn tiếp tục cung cấp ra thị trường hơn 77.000 sản phẩm bất động sản.

Dự kiến 3 năm tới, khu vực phía Đông Hà Nội sẽ trở thành nơi dẫn đầu thị trường về nguồn cung căn hộ cao tầng với khoảng 92.000 căn hộ.

Năm 2022, khu vực phía Đông cũng ghi nhận hơn 8.000 giao dịch thành công, đứng đầu thị trường. Tiếp đó, tỉ lệ hấp thụ chung toàn khu vực trong quý 6 tháng đầu năm 2023 đạt 30%, tương đương gần 700 giao dịch. Khách hàng khu vực phía Đông Hà Nội chủ yếu đến từ các quận trung tâm Hà Nội, các tỉnh phía Bắc: Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương.... đa số đều là người trẻ có thu nhập cao, làm chủ doanh nghiệp hay kinh doanh tự do, hoặc gia đình trung lưu có tích lũy tài sản mua nhằm mục đích thay đổi không gian sống, hay để dưỡng già. Ngoài ra, đây cũng là khu vực mà tầng lớp trí thức lẫn chuyên gia nước ngoài hướng tới.

“Các dự án đã bàn giao, đều đã và đang có tỷ lệ dân cư ở đông, một phần từ lượng dân cư mua để ở, một phần từ các hộ kinh doanh thuê với giá rẻ nhờ chính sách thu hút dân cư hấp dẫn”, VARS nhận định.

Đồng thời, khu vực phía đông còn được nhận xét có tốc độ tăng giá tốt nhất, đặc biệt sản phẩm thấp tầng - giá sơ cấp trung bình đạt 155 triệu đồng/m2, do các dự án khu vực này đều là dự án đại đô thị chất lượng cao. Đáng chú ý, giai đoạn 2012 - 2022, giá chào bán thị trường sơ cấp ghi nhận mức tăng đều và trung bình 20%/năm. Một số dự án ghi nhận giá chào bán giai đoạn tiếp theo cao hơn tới 30% so giai đoạn trước (cách nhau khoảng một năm). Giai đoạn 2020 - 2022, giá bán sản phẩm thấp tầng ghi nhận mức tăng trưởng nóng, mức tăng phổ biến từ 100% - 150%, thậm chí gấp 3 – 4 lần so những ngày đầu mở bán.

“6 tháng đầu năm 2023, giá bán sơ cấp thấp tầng Hà Nội giảm nhẹ. Cùng với xu hướng chung của thị trường, khu vực phía Đông chứng kiến mức giảm trung bình từ 6%-7%. Giá bán tại thị trường thứ cấp giảm 20% - 30% so với đỉnh sốt nhưng thanh khoản chậm bởi các biến động trên thị trường tài chính. Thực tế nếu mua trực tiếp từ chủ đầu tư, mức giá “cắt lỗ” này chỉ là cắt một phần lãi”, VARS cho biết.

Về giá bán sơ cấp căn hộ phía Đông Thủ đô đạt 44 triệu đồng/m2, thấp hơn 15,4% so với Hà Nội. Đáng chú ý, khu vực phía Đông ghi nhận mức tăng giá cao nhất, trung bình 18%/năm, cao hơn mức tăng bình quân của Hà Nội (11%/năm) và gấp đôi mức tăng giá trung bình của các khu vực khác.

“Giá tăng do nội tại các dự án tại khu vực này đều được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín phát triển bài bản. Các chủ đầu tư liên tiếp đầu tư nâng tầm giá trị sống cho cư dân với hàng loạt những dịch vụ, tiện ích hàng đầu, tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt mức giá hưởng lợi từ hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông xung quanh khu vực”, Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định.

Đánh giá về tiềm năng của khu Đông Thủ đô, PGS. TS. Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện KT Việt Nam, Thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng Chính Phủ cũng nhận định, khu Đông là thị trường đi sau nhưng có lợi thế to lớn về hạ tầng giao thông, quỹ đất, cơ chế để thị trường bất động sản có thể phát triển mạnh mẽ.

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, thời điểm mà Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội là lúc khu Tây trở mình phát triển mạnh mẽ. Thời điểm đó, khu vực phía Đông vẫn là vùng “ngăn sông cách trở", đối diện là đồng bằng, chưa được phát lộ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, khu Đông đang trên hành trình vươn lên trở thành thị trường nhiều tiềm năng, hứa hẹn sẽ là vùng trũng thu hút đông đảo nhà đầu tư đổ về.

Lý giải nguyên nhân, vị chuyên gia cho biết, khu Đông của Hà Nội có tầm nhìn phát triển khác biệt, hướng đến sự phát triển bền vững, đồng bộ, không “thời vụ, chộp giật". Đặc biệt, khu Đông đang được ưu ái đẩy mạnh phát triển hạ tầng, huyện Gia Lâm sẽ lên quận vào thời điểm cuối năm.

“Nhận diện một cách thẳng thắn, phía Đông sẽ nhanh chóng tăng tốc trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ đầu tư tại thị trường bất động sản Hà Nội. Tọa độ phía Đông định hình chuẩn mức đô thị hiện đại cho thủ đô, rộng ra là vùng trọng điểm Bắc Bộ và cả nước”, PGS. TS Trần Đình Thiên khẳng định.