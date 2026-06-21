Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng hiện tại ra sao?

Theo thông tin đăng tải trên fanpage chính thức của Khu du lịch Đại Nam ngày 21/6, khu du lịch tiếp tục ghi nhận lượng lớn khách đến tham quan, vui chơi trong dịp cuối tuần.

Thực tế, lượng khách đến Đại Nam liên tục duy trì ở mức cao vào các cuối tuần của tháng 6 - thời điểm học sinh cả nước bước vào kỳ nghỉ hè. Đông đảo du khách đã lựa chọn điểm đến này để vui chơi, tham quan và tận hưởng các hoạt động giải trí, cho thấy sức hút đáng kể của điểm đến này trong mùa cao điểm du lịch.﻿





Khách du lịch đổ về khu du lịch Đại Nam trong dịp cuối tuần, nghỉ hè (Nguồn: Fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao)

Một trong những yếu tố góp phần thu hút du khách là loạt chương trình ưu đãi được triển khai từ đầu tháng 6. Theo thông báo từ Đại Nam, tất cả du khách đều được miễn phí vé vào cổng khu du lịch. Trẻ em cao dưới 1m được miễn phí vé dịch vụ.

Đặc biệt, chương trình ưu đãi dành cho học sinh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các gia đình. Theo đó, học sinh mang theo giấy khen bản gốc có đóng dấu xác nhận sẽ được tặng vé trải nghiệm trượt tuyết và lựa chọn thêm một trong hai dịch vụ miễn phí gồm tắm biển hoặc tham quan vườn thú.

Chương trình áp dụng từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/8 đối với học sinh tiểu học đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc và học sinh THCS, THPT đạt danh hiệu Học sinh Giỏi hoặc Học sinh Xuất sắc.

Bên cạnh đó, Đại Nam còn giới thiệu nhiều gói combo vui chơi với mức giá ưu đãi dành cho gia đình và nhóm khách. Khu trò chơi cũng triển khai các combo 3 hoặc 6 trò chơi trong danh sách 11 trò chơi áp dụng trên vé, với mức giá từ 120.000 đồng.

Những công trình văn hoá, giải trí ấn tượng tại Khu du lịch Đại Nam

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 1999 với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 11/9/2008.

﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.﻿

﻿Với tổng diện tích khoảng 450ha, Đại Nam được biết đến là một trong những công trình văn hóa, giải trí kết hợp nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật của khu du lịch có thể kể đến như Kim Điện (Đền thờ Đại Nam) rộng 5.000m2, Bảo Tháp 9 tầng, trường đua Đại Nam tích hợp nhiều loại hình thi đấu và biểu diễn như đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn, biển nhân tạo sức chứa 30.000 khách, các khu trò chơi quy mô lớn...