Khu vực nào của Thành phố Hồ Chí Minh còn căn hộ giá tốt?

Tại TPHCM ở thời điểm Quý IV/2023, giá bán căn hộ chung cư bình dân (có mức giá từ 25 triệu đồng/m2 - 35 triệu đồng/m2; Giá bán căn hộ chung cư trung cấp (có mức giá khoảng 35 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2); Giá bán căn hộ chung cư cao cấp (có mức giá trên 50 triệu đồng/m2), theo báo cáo của Bộ Xây Dựng. Những tháng đầu năm 2024, thị trường BĐS nói chung đã có dấu hiệu tăng nhẹ từ giá cho đến số lượng giao dịch.



Khu vực cửa ngõ Bắc Sài Gòn nơi kết nối quận 12 (TPHCM) và TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) là một trong số những điểm đến an cư lý tưởng theo hướng phát triển về đô thị cực Bắc của TPHCM (Theo đồ an điều chỉnh quy hoạch TPHCM đến 2040). Tương tự như các địa phương khác, khu vực này cũng đã bắt đầu ghi nhận mức tăng giá BĐS nhanh chóng từ cuối 2019 đến hiện tại, điều này nhìn chung sẽ khiến người dân phải chi ra nhiều tiền hơn để sở hữu căn hộ.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2023 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2023 theo giá hiện hành đạt 4,96 triệu đồng, tăng 6,2% so với năm 2022. Trong đó, Bình Dương và TPHCM đều là các địa phương thuộc top 4 địa phương có thu nhập cao nhất cả nước.

Danh sách 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân đầu người cao nhất năm 2023. Nguồn Tổng cục thống kê

Tuy nhiên, trên thực tế, tốc độ tưởng trưởng thu nhập năm 2023 so với 2022 đã chậm lại so với tốc độ tăng của năm 2022 so với 2021 (11,2%) do nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn để khắc phục hậu quả sau đại dịch. Mặt bằng giá chung cư trung bình tại Bắc Sài Gòn tương tự tình hình chung của TPHCM, giá BĐS tăng trưởng nhanh qua các năm. Ngược lại, đối với phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, trước khó khăn của thị trường kinh tế trong năm qua, việc giữ ở mức giá hợp lý mới giúp nhu cầu mua cao có thể khiến thanh khoản các dự án được tháo gỡ.

"Mức giá là yếu tố có ảnh hưởng phần lớn đến quyết định người dân có khả năng mua được nhà hay không, có đáp ứng được phần nào nhu cầu nhà ở cho người dân không, vì thế các chủ đầu tư cần cân nhắc điều này. Người mua cũng cần hiểu rằng, mức giá của một dự án bất kỳ đã bao gồm giá trị hạ tầng khu vực, vị trí, chất lượng xây dựng dự án, tiện ích dự án… trong đó rồi", ông Nguyễn Ngọc Tiển – P. Tổng Giám Đốc DXMD Vietnam chia sẻ.

Theo đó, thị trường khu vực Bắc Sài Gòn đầu năm 2024 ghi nhận một số dự án căn hộ hướng đến nhu cầu ở thực với mức giá khá hợp lý, khá mềm so với nhiều địa bàn lân cận TPHCM khác. Bất ngờ nhất, một dự án căn hộ chung cư đạt chuẩn B+ với một mức giá vô cùng "tốt" trong lần đầu ra mắt vào quý I/2024 của chủ đầu tư A&T Group mang tên A&T Sky Garden. Mức giá công bố của dự án này hiện nay có điều chỉnh tăng vào giữa quý II/2024, vào khoảng 31 triệu đồng/m2 , nhưng vẫn còn khá mềm so với khu vực, chưa kể đến các ưu đãi tăng thêm giá trị cho khách hàng. Sự có mặt của dự án này đã giúp khu Bắc Sài Gòn trở thành nơi có mức giá căn hộ ở thực hợp lý bậc nhất thị trường.

Dự án này chỉ cách TPHCM 3 phút di chuyển, có đến 4 tầng để xe, 8 tầng tiện ích với hơn 40 tiện ích nội khu được bố trí hợp lý, đảm bảo mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm tại gia cho cư dân như: "khu vườn trên mây" Sky Garden, cầu vọng cảnh Sky Bridge, hồ bơi chân mây, vườn nướng BBQ, phòng yoga, phòng tập gym, khu vực đồi leo và vui chơi trẻ em, thư viện đọc sách, phòng golf 3D, khu tập thể thao ngoài trời, nhà trẻ quốc tế, công viên, siêu thị,... Vị trí đắc địa "Cạnh Sông - Bên Hồ - Trong Phố", tất cả các căn hộ đều có logia, kết hợp cùng các khung kính rộng thoáng, và 90% căn hộ view sông. Được biết đây là dự án Nam tiến đầu tay của CĐT A&T Group với nhiều dự án ở thực đã thành công ở khu vực miền bắc, sở hữu tiềm lực mạnh về tài chính, đảm bảo xây dựng đúng tiến độ.

Phối cảnh dự án A&T Sky Garden về đêm – Căn hộ khu vườn trên mây cửa ngõ Bắc Sài Gòn. Ảnh do CĐT cung cấp.

Năm 2024 được đánh giá là thời điểm vàng để nâng cao khả năng sở hữu căn hộ vì nhiều CĐT đưa ra các chính sách hỗ trợ tài chính tốt hơn trước, theo bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam.

Lấy ví dụ trường hợp vợ chồng chị Hoàng Nga (quận 12, TPHCM), anh chị đang có nhu cầu lựa chọn một căn hộ làm nơi ở mới cho cả gia đình thay vì đi thuê như hiện tại. Với mức tổng thu nhập vào khoảng 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng anh chị đã có thể dễ dàng sở hữu được 01 căn 2 phòng ngủ (PN) hoặc 3PN tại A&T Sky Garden. Dự án này có mức hỗ trợ tài chính từ ngân hàng bảo trợ lên đến 80% giá trị căn hộ, cộng thêm các chính sách ưu đãi và quà tặng hấp dẫn mà CDT dành riêng cho khách hàng của mình. Theo tính toán, anh chị chỉ cần thanh toán trước một khoảng từ 300 triệu đến 500 triệu tùy vào vào diện tích căn hộ mà anh chị lựa chọn, số tiền còn lại sẽ được trả góp từ 8 triệu đến 15 triệu sau khi nhận nhà vào ở. Với cách tính này, anh chị có thể dùng chính tiền thuê nhà để mua nhà với một số vốn ban đầu không quá cao.

Được biết, A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" do A&T Group làm Chủ đầu tư, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services làm Phát triển dự án, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, True Value, Richta House, Maicom Invest, Alpha Dhabi, Đại Trường Sơn, SC Realty, BĐS Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, BĐS Khởi Minh, City Home.

