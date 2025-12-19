Khu vực nào đang trở thành “khu đáng sống” mới tại phía Đông Bắc TP.HCM?

Xu hướng dịch chuyển của cư dân trẻ, chuyên gia và các gia đình mong muốn môi trường sống tiện nghi, kết nối thuận tiện đã góp phần thúc đẩy sự thay đổi này.

Trong bối cảnh đó, phường Lái Thiêu (TP. Thuận An cũ) đang trở thành điểm đến đáng chú ý của khu Đông Bắc TP.HCM. Khu vực ghi nhận sự hoàn thiện nhanh của hệ thống dịch vụ và thương mại, đồng thời hưởng lợi từ vị trí nằm trên trục Quốc lộ 13 – tuyến kết nối xuyên suốt TP.HCM – Thủ Đức – phía Đông Bắc – Thủ Dầu Một. Đây cũng là động lực quan trọng giúp Lái Thiêu hình thành rõ nét hình ảnh của một "khu đáng sống" mới.

Giữa giai đoạn phát triển đó, Bcons NewSky tại mặt tiền Quốc lộ 13 nhanh chóng nhận được sự quan tâm của thị trường. Dự án được giới chuyên môn đánh giá phù hợp với xu hướng an cư vệ tinh, khi người mua ưu tiên lựa chọn những khu đô thị có thiết kế thực tế, môi trường sống đầy đủ tiện ích và khả năng kết nối thuận tiện với TP.HCM.

Nhu cầu tìm kiếm căn hộ dành cho gia đình trẻ, người đi làm tại TP.HCM – Thủ Đức hay khu công nghiệp lân cận cũng đang tăng lên, góp phần đưa khu vực này trở thành lựa chọn nổi bật của người mua ở thực.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Bcons NewSky chính là vị trí "kép": Mặt tiền Quốc lộ 13 – trục giao thông xương sống của khu Đông Bắc TP.HCM; Gần vị trí dự kiến của tuyến Metro số 2, chỉ khoảng 100m (theo thông tin quy hoạch đang được nghiên cứu)..

Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến TP.HCM, Thủ Đức, các khu công nghiệp lớn, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học quốc tế… mà không mất nhiều thời gian. Sự thuận tiện này trở thành một trong những tiêu chí quan trọng giúp khu vực trở nên hấp dẫn với người mua nhà.

Yếu tố quan trọng để hình thành một "khu đáng sống" nằm ở chất lượng môi trường sống hằng ngày. Theo định hướng đó, Bcons NewSky được phát triển với 79 tiện ích nội khu gồm công viên, hồ bơi, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt cộng đồng. Cộng hưởng cùng hệ tiện ích ngoại khu vốn đã hiện hữu dọc Quốc lộ 13, cư dân có thể tiếp cận đầy đủ dịch vụ cần thiết mà không phải di chuyển xa.

Khi khu vực phía Đông Bắc TP.HCM chuyển sang giai đoạn phát triển đô thị theo chiều sâu, các dự án có hướng tiếp cận chú trọng chất lượng sống càng được ưu tiên. Trong bức tranh đó, Bcons NewSky không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ phù hợp nhu cầu ở thực, mà còn góp phần định hình chuẩn sống mới – nơi vị trí, kết nối và tiện ích được đặt lên hàng đầu.

Dự án được kỳ vọng sẽ là một trong những mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện diện mạo "khu đáng sống" mới của khu vực trong những năm tới