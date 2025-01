Một dự án cầu đường bộ khác cũng nằm trong quy hoạch xây dựng là cầu kết nối phường Hiệp Hòa và phường An Bình. Hiện tuy đã có cây cầu An Hảo kết nối nhưng lưu lượng xe lưu thông qua khu vực ngày càng lớn nên không đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển của người dân. Hình ảnh được ghi nhận từ phường Hiệp Hòa nhìn sang bên kia sông là phường An Bình.