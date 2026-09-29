Khu vườn gần 1ha của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Khu vườn đặc biệt rộng gần 1ha

Thuộc Thành phố Cà phê do Tập đoàn Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ phát triển, vườn Zen là công trình kiến trúc độc đáo đã đi vào hoạt động từ năm 2021.

Vườn Zen thuộc dự án dự án Thành phố Cà phê. Ảnh: Bào tàng Thế giới Cà phê

Theo Trung Nguyên Legend, công trình được phát triển dựa trên triết lý "kiến trúc chữa lành", trong đó cảnh quan, cây xanh và cách tổ chức không gian được sử dụng để tạo ra môi trường thư giãn, gần gũi với thiên nhiên.

Với diện tích hơn 9.000 m2, vườn Zen được chia thành hai khu vực chính gồm vườn Nhiệt đới và vườn Thiền. Các loại cây được lựa chọn chủ yếu là cây bản địa, trong đó có nhiều loại được giới thiệu với đặc tính dược liệu như kim ngân, hương thảo, mã đề, cỏ lan chi.

Một góc nhỏ trong vườn Zen. Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê

Ở khu vườn Nhiệt đới, hệ thực vật được bố trí theo đặc trưng của vùng khí hậu nóng ẩm, các loại dược liệu chữa lành như: kim ngân, hương thảo, mã đề, cỏ lan chi… có tác dụng thanh lọc không khí, chống ô nhiễm.

Một góc của vườn Zen. Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê

Trong khi đó, vườn Thiền sử dụng những loại cây gắn với văn hóa và đời sống người Việt như trúc, đa, đề, tre. Theo đơn vị phát triển, những loại cây này được lựa chọn không chỉ vì yếu tố cảnh quan mà còn gắn với các giá trị văn hóa, biểu tượng cho sự chính trực, kiên cường và sức sống.

Ảnh: Bào tàng Thế giới Cà phê

Điểm đáng chú ý của vườn Zen nằm ở cách tổ chức không gian. Công trình tôn trọng địa hình tự nhiên, kết hợp các khoảng mở, lối đi hẹp, quanh co và khu vườn đá. Cách bố trí này được Trung Nguyên Legend lý giải như một hành trình trải nghiệm, khi người tham quan lần lượt đi qua những không gian rộng mở, những đoạn đường quanh co hay khúc khuỷu trước khi trở lại trạng thái thư thái ở cuối hành trình.

Không chỉ có vườn Zen

Cùng với vườn Zen, một trong những công trình tạo dấu ấn của Thành phố Cà phê là bảo tàng Thế giới Cà phê.

Đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, bảo tàng có tổng diện tích 13.400m2, bao gồm 5 khối nhà cong dài 60-70m, mái cao 16m, đổ bê tông tại chỗ. Các khối nhà được thiết kế theo kiến trúc Nhà dài - không gian quen thuộc đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên linh thiêng, cách điệu thành những đường cong đa hình và uyển chuyển, giao thoa với nhau. Tuy nhiên, không ít du khách du lịch ví nơi đây như châu Âu bởi nét hiện đại pha lẫn truyền thống.

Tạp chí hàng đầu thế giới National Geographic từng ca ngợi Bảo tàng Thế giới Cà phê trên chuyên trang du lịch tiếng Tây Ban Nha với thông điệp “nơi du khách có thể đắm chìm hoàn toàn trong văn hóa cà phê và quên Starbucks tại Đông Nam Á”. Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê

Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập lên đến hơn 10.000 hiện vật về lịch sử phát triển của cà phê thế giới được mang về từ bảo tàng Jens Burg của Đức. Đây được xem là một trong những bộ sưu tập dụng cụ sản xuất, chế biến cà phê phong phú bậc nhất thế giới.

Ngoài bộ sưu tập nổi tiếng của bảo tàng Jens Burg, Thế giới Cà phê cũng trưng bày nhiều vật dụng, công cụ sản xuất và chế biến cà phê của Việt Nam từ thời kỳ sơ khai đến ngày nay. Nhiều hiện vật lần đầu xuất hiện ở Việt Nam khiến du khách thích thú.

Bên cạnh nhóm tiện ích văn hóa, Thành phố Cà phê còn phát triển các không gian dành cho hoạt động thể chất như tổ hợp Gym - Yoga - Bắn cung. Đây là khu thể thao có kiến trúc độc đáo bậc nhất tại Việt Nam khi sử dụng nhiều kỹ thuật xây dựng cổ xưa, có từ hàng nghìn năm trước, được áp dụng hài hòa với kỹ thuật xây dựng hiện đại. Gabion (rọ đá), có lịch sử hơn 7000 năm đã được sử dụng để dựng các vách tường, giúp công trình có vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên. Với những ưu điểm vượt trội như: tương thích và thân thiện với môi trường; hỗ trợ thảm thực vật phát triển, tính thẩm mỹ cao, chống ồn, có khả năng điều hòa không khí (làm mát, làm ấm tự nhiên), linh hoạt và tiết kiệm chi phí; kỹ thuật gabion còn giúp hiệu quả sử dụng của công trình kiến trúc sẽ tăng theo thời gian sử dụng.

Tổ hợp Gym - Yoga - Bắn cung có mật độ xây dựng chưa tới 10% tổng diện tích toàn khu. Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê

Bốn phân khu độc lập của tổ hợp tiện ích kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông vô cùng độc đáo, dựa trên kỹ thuật grating floor – sàn lưới. Cũng là một trong những kỹ thuật cổ xưa, được áp dụng nhiều trong các công trình kiến trúc La Mã cổ đại, kỹ thuật sàn lưới giúp “tránh làm tổn thương” hệ sinh thái trong suốt quá trình xây dựng, đặc biệt thảm thực vật của kiến trúc đương đại. Ngoài ưu điểm đặc biệt ấy, “sàn lưới” còn giúp con người và không gian hòa vào thiên nhiên ở mọi góc độ.

Du khách trải nghiệm bắn cung. Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê

Một điểm nhấn khác của Thành phố Cà phê là khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập và Golf 3D. Quy mô của khu luyện tập đặc biệt này có diện tích hơn 3.800 m2. Giống như tổ hợp thể thao Gym – Yoga – Bắn cung trong hệ sinh thái kiến trúc chữa lành Thành phố Cà phê, mật độ xây dựng của khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập – Golf 3D chỉ khoảng 10%.