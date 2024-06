Khủng hoảng nước tại New Delhi, Ấn Độ

Trong cái nắng chói chang của một mùa hè khắc nghiệt ở khu vực Nam Á, hàng dài người dân thủ đô New Delhi của Ấn Độ đứng chờ hàng giờ đồng hồ để có thể lấy nước từ các xe bồn của Chính phủ - nguồn hỗ trợ quan trọng trong bối cảnh New Delhi đối mặt tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Anh Abdul - người dân Ấn Độ - nói: "Cuộc khủng hoảng nước hiện rất trầm trọng. Xe chở nước chỉ đến một lần mỗi ngày và mọi người ngồi chờ trên đường từ sáng, đôi khi xảy ra ẩu đả vì nước. Người dân thậm chí phải bỏ việc để đến lấy nước. Ở đây luôn thiếu nước nghiêm trọng".

Giới chức New Delhi cho biết sản lượng nước ở thủ đô của Ấn Độ đang giảm liên tục do lượng nước đổ đến sông Yamuna đoạn chảy qua khu vực này ngày càng ít, đồng thời cáo buộc bang lân cận Haryana đã không giải phóng phần nước dành cho New Delhi.

(Ảnh: PTI)

Ngân hàng Thế giới thông tin Ấn Độ là nơi sinh sống của gần 18% dân số thế giới nhưng chỉ sở hữu 4% nguồn tài nguyên nước toàn cầu. Lượng nước sẵn có bình quân đầu người của Ấn Độ là khoảng 1.100 m3 - thấp hơn nhiều so với ngưỡng được quốc tế công nhận về tình trạng căng thẳng về nước là 1.700 m3/người và gần đến mức nguy hiểm với ngưỡng khan hiếm nước là 1.000 m3/người. Trong khi đó, lượng nước sẵn có bình quân đầu người trên toàn cầu là 5.500 m3.

Tăng trưởng dân số và phát triển kinh tế đã cùng nhau gây áp lực lên tài nguyên nước tại quốc gia Nam Á này.