Khuyến nghị 6 hình thức lừa đảo trực tuyến người dân cần cảnh giác

Lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ dịp Tết Nguyên đán 2024

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 được nhận định là thời điểm tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay về quê, đi du lịch… của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Dù đây không phải chiêu lừa mới nhưng thủ đoạn ‘thao túng tâm lý’ của các đối tượng ngày càng tinh vi khiến nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy.

Cách thức các đối tượng lừa đảo sử dụng là tạo lập Fanpage giả mạo, đăng bài quảng cáo để thu hút sự chú ý của người dùng. Khi có khách hàng tìm đến, đối tượng hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin, các đối tượng đồng phạm còn giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công.

Ngay sau khi người bị hại chuyển tiền, đối tượng lập tức chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ. Bên cạnh hình thức giả mạo tài khoản mạng xã hội, nhiều đối tượng còn tự nhận là nhân viên của hãng nên có chiết khấu cao, giả mạo đại lý ủy quyền để đưa ra các mức giá hấp dẫn khiến nhiều người mắc bẫy.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo, khi có nhu cầu mua vé máy bay, người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng hàng không hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng. Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào, người dân cần tìm hiểu kỹ và xác nhận thông tin mã vé và kiểm tra có hiệu lực, đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin hành trình bay, hành khách bay. Đặc biệt, không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý khi không rõ về chất lượng, độ uy tín.

Chiếm đoạt 5 tỷ đồng với chiêu lừa bán giấy in giá rẻ

Đối tượng N.H.T (trú tại TP.HCM) vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng của hàng nghìn người bị hại trên cả nước. Chiêu trò của đối tượng này là dùng nhiều SIM rác cùng 19 tài khoản ngân hàng khác nhau phục vụ việc gọi điện, kết bạn Zalo với các chủ cửa hàng tạp hóa, photocopy để giới thiệu bán giấy in giá rẻ. Khi nạn nhân đặt hàng, đối tượng đặt mua giấy in chất lượng thấp từ 1 cửa hàng khác có giá rẻ hơn nhiều lần để giao tới cửa hàng của nạn nhân. Tiếp đó, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản đối tượng cung cấp.

Để tránh bẫy lừa đảo trên, Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân cảnh giác khi giao dịch mua, bán hàng hóa trên không gian mạng; kiểm tra thông tin kỹ thông tin về người bán; chọn địa chỉ uy tín, đáng tin cậy. Đồng thời, đảm bảo rằng người bán cung cấp đủ thông tin về sản phẩm, hình ảnh, nguồn gốc xuất xứ nhằm tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Lập tài khoản ảo lừa bán quần áo qua mạng để chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mới đây đã tạm giữ hình sự đối tượng Đ.T.T (trú tại Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 12/2022, đối tượng đã lập nhiều tài khoản ảo trên Facebook và Zalo có các tên ‘Bé Thỏ’, ‘Bé Thỏ Bé Thỏ’, ‘Shop Quần Áo Bé Thỏ’, ‘Bé Thỏ Chuyên Sỉ Lẻ Quần Áo’, đăng tải hình ảnh bán hàng với nội dung thanh lý quần áo số lượng lớn. Khi có khách hàng bình luận và liên hệ hỏi mua, đối tượng gửi hình ảnh, video và gọi điện tư vấn và báo giá thấp hơn giá thị trường.

Khi đã lấy được lòng tin của nạn nhân, đối tượng chốt đơn và yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền đặt cọc. Để tăng độ uy tín, đối tượng còn đóng hàng, chụp ảnh gửi hàng cho nhà xe hoặc đơn vị chuyển phát. Song thực tế, bên trong gói hàng chỉ có quần áo cũ rách, không còn giá trị sử dụng. Sau khi nhận tiền, đối tượng chặn toàn bộ tài khoản Facebook, Zalo, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Để phòng tránh lừa đảo trực tuyến, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cẩn trọng hơn khi giao dịch mua bán hàng hóa trên mạng. Người dân cần kiểm tra và tìm hiểu kỹ thông tin về người bán; chỉ giao dịch khi đã xác nhận được mức độ uy tín của người bán hàng. Không chuyển tiền, thanh toán dưới mọi hình thức khi chưa xác định được uy tín của người bán và chất lượng của sản phẩm.

Xuất hiện nhiều chiêu lừa việc làm thêm trên mạng dịp cận tết 2024

Thời gian cận Tết, trên các nhóm tìm việc online, thông tin quảng cáo, tuyển dụng việc làm thêm liên tục được đăng tải rầm rộ: Tuyển người bình luận sản phẩm, đánh máy đề cương với mức lương từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày; cộng tác viên bán vé máy bay chiết khấu hoa hồng lên đến 20%; cắt mác quần áo nhận tiền công liền tay; cộng tác viên vận đơn...

Đối tượng tuyển dụng được nhắm đến chủ yếu là các mẹ ‘bỉm sữa’, học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập trung bình - thấp đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm. Thực tế, đã có nhiều người dân bị dính bẫy lừa đảo của các nhóm đối tượng.

Theo Cục An toàn thông tin, mặc dù hình thức lừa đảo “làm cộng tác viên” không mới, song các đối tượng liên tục thay đổi hình thức nên khiến cho nhiều người vẫn đồng ý tham gia. Cơ quan này khuyến nghị người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu tạm ứng trước tiền; không nên tin tưởng vào những đề nghị quá hấp dẫn và những công việc dễ dàng, không quan trọng trình độ hay kỹ năng; đồng thời cần đặc biệt lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hay mã OTP.

Chiêu lừa lập tài khoản chuyên “giải cứu” người bị hại từ Campuchia

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá một đường dây lừa đảo, bắt giữ, mua bán người từ Campuchia về Bình Dương. Trước đó, người thân của người bị hại đã đến cơ quan công an tỉnh Bình Dương trình báo việc bị nhóm đối tượng đe dọa phải đưa tiền để chuộc người thân từ Campuchia về.

Cụ thể, đối tượng chủ mưu của đường dây tạo lập trang mạng ‘TQ’ với nội dung chuyên nhận giải cứu nạn nhân bị bán sang Campuchia về Việt Nam. Dưới vỏ bọc này, đối tượng chủ mưu câu kết với đối tượng người Campuchia và người Việt Nam sống tại Campuchia để giăng bẫy người nhà nạn nhân và chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được tiền của người nhà nạn nhân, thay vì đưa nạn nhân về nhà theo thỏa thuận, đối tượng chủ mưu đưa nạn nhân về nhà của đồng bọn tại nơi giáp ranh biên giới Campuchia-Việt Nam và tiếp tục yêu cầu người thân nạn nhân chuyển tiền thì mới cho về Việt Nam.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài, cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tại Việt Nam; tuyệt đối không tin tưởng vào các thông tin mời chào, hứa hẹn ‘việc nhẹ lương cao’ tràn lan trên các website và mạng xã hội. Người lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp đã được cấp giấy phép tại trang thông tin điện tử dolab.gov.vn của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Bẫy lừa đảo lần 2 với dịch vụ “Lấy lại tiền đang bị treo trên mạng”

Cục An toàn thông tin cho biết, nhiều nạn nhân thời gian qua đã bị dụ dỗ sử dụng dịch vụ ‘Lấy lại tiền đang bị treo trên mạng’ khiến cho họ tiếp tục sập bẫy của các đối tượng lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng mạo danh luật sư làm tại các Văn phòng Luật sư có thật và uy tín, đưa ra cho nạn nhân những lời đảm bảo có thể lấy lại được số tiền vừa mất. Đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển phí dịch vụ thì mới thực hiện; nhưng sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lại đưa ra các lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Nếu nạn nhân không chuyển tiền tiếp, các đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền nạn nhân đã chuyển trước đó.

Khuyến nghị của Cục An toàn thông tin với người dân, nhất là những người đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, đó là họ cần luôn cảnh giác với những lời mời chào trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về an toàn không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp những thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp thông tin sử dụng cho mục đích phi pháp.

Trường hợp đã bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của các đối tượng mạo danh cam kết có thể lấy lại tiền đã bị lừa cho nạn nhân.