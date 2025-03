Kia New Carnival Hybrid – Lựa chọn mới cho SUV 7 chỗ cỡ lớn tại Việt Nam

Xe "xanh" đang trở thành xu hướng mới không chỉ trên thế giới mà còn tại Việt Nam, đặc biệt là các dòng xe Hybrid. Trong số các mẫu xe Hybrid, Kia New Carnival Hybrid nổi bật trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn. Chỉ sau 3 ngày ra mắt, mẫu xe này đã nhận hơn 200 đơn đặt hàng.

Thiết kế sang trọng và hiện đại

Kia New Carnival Hybrid sở hữu thiết kế sang trọng, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm đặc trưng. Ngoại thất xe nổi bật với hệ thống đèn LED Star-map, lưới tản nhiệt "mũi hổ" cỡ lớn cùng cửa gió đóng/mở tự động thông minh, giúp tối ưu hiệu quả hoạt động của động cơ. Mâm xe 19 inch thể thao được sơn màu xám càng tôn lên vẻ khỏe khoắn.

Ngoại thất xe Kia New Carnival Hybrid nổi bật với hệ thống đèn LED Star-map và lưới tản nhiệt "mũi hổ" cỡ lớn cùng cửa gió đóng/mở tự động thông minh

Không gian nội thất là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại, sang trọng và thiết kế cao cấp, thông minh. Bộ đôi màn hình cong Panoramic 12,3 inch nối liền hiển thị thông tin trực quan; cần số dạng núm xoay, phanh đỗ điện tử và cụm điều khiển trung tâm tinh giản nút bấm, mang đến không gian tinh tế và công nghệ.

Không gian nội thất sang trọng, hiện đại của xe Kia New Carnival Hybrid

Trang bị tiện nghi cao cấp

Phiên bản Kia New Carnival Hybrid được thiết kế với cấu hình 7 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế thứ nhất và thứ hai chỉnh điện, tích hợp sưởi và làm mát. Đặc biệt, hàng ghế hai kiểu thương gia có bệ tỳ tay và đệm đỡ bắp chân, mang đến trải nghiệm thoải mái.

Cấu hình 7 chỗ với hai ghế thương gia ở hàng giữa có độ ngả sâu, trang bị tính năng chỉnh điện, chế độ ngả lưng 1 chạm tích hợp sưởi, làm mát

Hành khách còn có thể thư giãn với hệ thống âm thanh BOSE 12 loa cao cấp, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời kép lớn. Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và sạc không dây rảnh tay cũng được tích hợp, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Anh Nguyễn Quốc Việt, chủ doanh nghiệp tại Bắc Ninh cho biết: "Mình có tài xế riêng nên chủ yếu ngồi sau. Thường xuyên đi công tác xa ở các tỉnh thành phía Bắc, mình thấy xe rất êm, không gây mệt mỏi nhờ cách âm tốt và động cơ không có tiếng ồn".

Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu

Hệ thống Hybrid kết hợp động cơ 1.6L Turbo với động cơ điện, tổng công suất lên đến 242 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm. Khi lên dốc, xe tăng tốc nhanh chóng, mượt mà; khi xuống dốc, phanh tái tạo thông minh vừa hãm tốc độ, vừa sạc lại pin xe. Nhờ khả năng chuyển đổi linh hoạt sang động cơ điện, New Carnival Hybrid êm ái như xe điện ở dải vận tốc thấp.

Mức tiêu hao nhiên liệu của xe khoảng 4,95 lít/100 km, tương đương các xe động cơ nhỏ cho đô thị. Sự hỗ trợ của động cơ điện còn giúp giảm hao mòn cơ khí, kéo dài chu kỳ bảo dưỡng, và tiết kiệm chi phí sử dụng.

Phiên bản mới của Kia Carnival áp dụng công nghệ Hybrid cho khả năng vận hành thông minh và tiết kiệm nhiên liệu

"Từ khi chuyển sang New Carnival Hybrid, mình tiết kiệm được gần một nửa chi phí nhiên liệu so với những chiếc SUV động cơ diesel từng sử dụng trước đây", anh Quốc Việt chia sẻ.

Công nghệ an toàn tối tân

Kia New Carnival Hybrid nổi bật với nhiều công nghệ an toàn như hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS 2.0 tránh va chạm sớm, cảnh báo điểm mù và mở cửa xe an toàn… Xe còn được trang bị các tính năng vận hành ưu việt, giúp thân xe luôn ổn định ở nhiều điều kiện địa hình như: E-VMC giúp cân bằng thân xe nhờ điều chỉnh mô-men xoắn và phân bổ trọng tâm xe linh hoạt; E-Handling tăng phản hồi vô-lăng và giúp ôm cua gọn gàng hơn; E-EHA giúp xử lý độ độ bám đường tốt khi phải đánh lái khẩn cấp tránh va chạm; E-Ride giảm dao động lên xuống, êm ái khi qua gờ giảm tốc, đường gồ ghề.

Kia New Carnival Hybrid được trang bị các tính năng vận hành ưu việt

Dịch vụ hậu mãi thuận tiện và chuyên nghiệp

Khách hàng an tâm sở hữu Kia New Carnival Hybrid với chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, và 7 năm hoặc 150.000 km cho pin Lithium-ion Polymer (tùy điều kiện nào đến trước). Pin Lithium-ion Polymer có kích thước nhỏ gọn, được làm mát bằng chất lỏng và chống nước, hoạt động an toàn và bền bỉ trong thời gian dài. Pin xe gồm 9 module có thể thay thế độc lập, mang đến sự thuận tiện, tiết kiệm trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa.

Kia New Carnival Hybrid vẫn giữ nguyên kích thước 5.155 x 2.010 x 1.775 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 3.090 mm và dung tích bình xăng 72 lít tương tự bản Diesel Signature

Kia New Carnival Hybrid hiện được phân phối bởi THACO AUTO với giá niêm yết 1,849 tỷ đồng, ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi 20 triệu đồng trong tháng 3. Đây là mức giá hợp lý cho một mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn được trang bị công nghệ Hybrid tự sạc hiện đại bậc nhất trên thị trường.