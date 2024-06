Kia Sonet 2024 giá từ 539-624 triệu đồng, ngang Hyundai Creta bản base

Kia Sonet 2024 đã ra mắt khách hàng trong nước cách đây 1 tuần những hãng xe Hàn Quốc vẫn chưa có giá bán. Hôm nay (15/6), THACO Auto chính thức công bố giá bán của mẫu xe này tại Việt Nam.

Cụ thể, xe có 3 phiên bản gồm Sonet Deluxe giá 539 triệu đồng, Sonet Luxury giá 579 triệu đồng, Sonet Premium giá 624 triệu đồng. Khách hàng mua xe trong tháng 6 được ưu đãi 5 triệu đồng.

Như vậy, giá bán của 3 phiên bản này lần lượt tăng 15 triệu, 20 triệu, 35 triệu so với trước đây và tương đương vào thời điểm ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021. Mức giá mới của Kia Sonet 2024 còn tiệm cận với một số mẫu SUV cỡ B khi Hyundai Creta phiên bản Tiêu chuẩn đang có giá 599 triệu đồng.

Ở Kia Sonet 2024, thay đổi dễ thấy nhất là phần đầu xe có cụm đèn mới với dải LED ban ngày dạng Star Map, lưới tản nhiệt góc cạnh hơn. Cụm đèn hậu LED kéo dài vắt ngang là điểm tương tự Seltos mới. Bộ mâm 16 inch đổi thiết kế, phối 2 tông màu tương phản. Cánh lướt gió sau đuôi là trang bị tiêu chuẩn trên 2 bản cao.

Những thông số về kích thước của Kia Sonet 2024 không thay đổi so với phiên bản cũ. Vẫn là 4.120 x 1.790 x 1.642 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 2.500 mm. Khoảng sáng gầm giữ nguyên 205 mm.



Đáng chú ý, phiên bản nâng cấp này đã có 4 phanh đĩa ở bản Luxury và Premium, đây là điểm nhỉnh hơn hai đối thủ Toyota Raize và Hyundai Venue đang bán trong nước. Người tiêu dùng sẽ đánh giá cao nâng cấp này bởi giúp xe hiện đại hơn và tăng tính an toàn khi vận hành. Tuy nhiên, đánh đổi lại trang bị cảm biến trước đã không còn ở Kia Sonet 2024.

Bên trong nội thất, Kia Sonet 2024 không thay đổi nhiều về thiết kế tổng thể. Hãng xe Hàn Quốc nâng cấp một số trang bị như cách thiết kế nút bấm của điều hòa, hay màn hình đơn sắc sau vô lăng nâng từ 3,5 inch ở bản cũ lên thành 4,2 inch có màu ở bản facelift.

Ngoài ra, trang bị màn hình 10,25 inch, ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời sẽ chỉ xuất hiện ở bản Premium. Hai bản thấp hơn chỉ sử dụng màn giải trí 8 inch. Điểm cộng là ghế da và khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây có sẵn từ bản Deluxe, điều mà chưa đối thủ nào có.

Kia Sonet 2024 tiếp tục sử dụng động cơ của bản cũ, loại 1.5L hút khí tự nhiên cho ra 113 mã lực và 144 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp iVT và 3 chế độ lái Eco, Normal, Sport hoặc 3 chế độ bổ trợ Snow, Mud, Sand.

Về công nghệ an toàn, Kia Sonet 2024 có cảm biến sau, camera lùi, cảm biến áp suất và các hệ thống hỗ trợ phanh cơ bản, 4 phanh đĩa và 6 túi khí (bản Premium). Đáng tiếc, gói công nghệ an toàn ADAS vẫn chưa có trên Sonet tại Việt Nam, khác biệt lớn so với tại Ấn Độ.