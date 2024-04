"Kick off" dịp nghỉ lễ: The Pathway quy tụ hàng trăm chiến binh kinh doanh

Thắp "lửa nhiệt huyết" cùng sức nóng của du lịch Sầm Sơn



Trong không khí rộn ràng của ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sự kiện "kick off" dự án The Pathway với chủ đề "Giao lộ vàng son" do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tổ chức được xem là cú hích mạnh mẽ cho thị trường BĐS Sầm Sơn.

Không quá khi nói rằng mọi ngả đường đều dẫn về xứ Thanh trong ngày 27/4. Tại Sầm Sơn, sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và chương trình nghệ thuật "Sầm Sơn - Rực rỡ sắc màu" diễn ra bùng nổ thu hút hàng trăm ngàn du khách.

Sự kiện "kick off" tổ hợp The Pathway diễn ra sáng ngày 27/4

Trong khi đó, chỉ cách Sầm Sơn 15km, tại trung tâm TP Thanh Hóa, gần 500 chiến binh kinh doanh cũng tụ hội về sự kiện "kick off" tổ hợp cao tầng The Pathway. Đồng loạt diễn ra trong dịp nghỉ lễ, hai sự kiện tâm điểm của bất động sản và du lịch Sầm Sơn nói trên hứa hẹn sẽ "kích hoạt" chuỗi các hoạt động, lễ hội mùa hè sôi nổi và đáng mong chờ tại đô thị biển hàng đầu xứ Thanh.



Đến với sự kiện đào tạo, các chuyên viên kinh doanh đã được lắng nghe đại diện chủ đầu tư chia sẻ về tầm nhìn phát triển "Giao lộ vàng son" The Pathway – tổ hợp cao tầng sát mặt biển Sầm Sơn - mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại "điểm nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương" một thời.

Bà Trịnh Kim Ngần - Giám đốc kinh doanh Sun Property chia sẻ tại sự kiện

Theo bà Trịnh Kim Ngần - Giám đốc kinh doanh Sun Property, The Pathway khi hoàn thiện sẽ là cửa ngõ mở ra mọi hành trình trải nghiệm xứ Thanh kỳ thú. Thuộc trục đại lộ trung tâm và quảng trường biển sôi động, dự án không chỉ là điểm huyết mạch bất cứ du khách nào cũng sẽ dừng chân ghé thăm, mà còn là "sân khấu" nhộn nhịp suốt ngày đêm với các show trình diễn nhạc nước, liên hoan văn hóa nghệ thuật cũng như Lễ hội đường phố - Carnival, Lễ hội du lịch biển và màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao, thu hút hàng triệu du khách.



Tiên phong tại xứ Thanh, một quảng trường biển được đầu tư hiện đại, đồng bộ, quy mô lớn cho các sự kiện ngoài trời, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa cho người dân, du khách bởi cảnh quan, kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc xứ Thanh như biểu tượng Hòn Trống Mái, họa tiết trống đồng Đông Sơn, không gian trình diễn nhạc nước được ví như "Singapore giữa lòng Sầm Sơn"… Và The Pathway nằm ở vị trí tâm điểm.

"Bởi vậy, dòng sản phẩm căn hộ ven biển Sầm Sơn không chỉ là tài sản đầu tư sinh lời ấn tượng mà còn là không gian sống mơ ước cho cư dân. Chủ nhân The Pathway sẽ sở hữu đặc quyền sống gần gũi thiên nhiên với vài bước chân tới biển xanh êm đềm, nhưng vẫn có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động phố thị, cùng nhiều trải nghiệm giải trí, lễ hội đa sắc màu", đại diện Sun Property khẳng định.

The Pathway nằm tại vị trí tâm điểm của hệ sinh thái du lịch Sầm Sơn. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Dự kiến cuối tháng 5/2024, khi tổ hợp Sun World Sầm Sơn quy mô 33,5 ha với hạng mục đầu tiên là công viên nước đi vào hoạt động, The Pathway với vị trí gần kề sẽ thừa hưởng tiện ích đẳng cấp hiếm dự án nào sánh bằng, đồng thời gia tăng khả năng kinh doanh khi tiếp cận lượng khách khổng lồ ghé thăm tổ hợp Sun World.



"Bắt tay" trao giá trị sống và cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư

Đồng hành cùng Sun Property để lan tỏa giá trị của The Pathway tới khách hàng, nhà đầu tư là hệ thống đại lý uy tín và chuyên nghiệp.

Tại sự kiện, Sun Property đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Newstarland, Đất Xanh Miền Bắc, Nhật Khang, Vhomes, Reti, Four Home, Real Homes, 3S Land - 8 đại lý bất động sản hàng đầu để phân phối dự án The Pathway thuộc quần thể Sun Grand Boulevard.

Sun Property ký kết hợp tác chiến lược cùng 8 đại lý phân phối dự án The Pathway thuộc quần thể Sun Grand Boulevard

Thông qua sự kiện, Sun Property đã khắc họa phần nào bức tranh về hệ sinh thái du lịch đặc sắc ấn tượng đã, đang và ngày thêm hoàn thiện tại Sầm Sơn. Lễ ra quân và đào tạo dự án cũng truyền cảm hứng để hàng trăm chuyên viên kinh doanh sẵn sàng chinh phục các nhà đầu tư, khách hàng tinh hoa đến với Sầm Sơn, chớp lấy cơ hội sở hữu dòng bất động sản thời thượng và giàu tiềm năng này.



"Chúng tôi tin tưởng The Pathway sẽ sớm trở thành biểu tượng của phong cách sống mới tại Thanh Hóa, giúp nâng tầm chất lượng cảnh quan đô thị để thu hút khách du lịch trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt sau khi 2 tuyến cao tốc Bắc Nam qua Thanh Hóa hoàn thành, biến Sầm Sơn thành điểm đến cuối tuần cho du khách tại các địa danh lân cận. Đồng thời, sân bay Thọ Xuân được quy hoạch trở thành cảng hàng không quốc tế với công suất khoảng 5 triệu khách/năm vào năm 2030", Lãnh đạo một đại lý BĐS phân phối dự án The Pathway cho biết.