Kido lãi nghìn tỷ từ thoái vốn KidoFoods

Nội dung chính:

- Kido lãi hơn 1.000 tỷ đồng nhờ giảm tỷ lệ sở hữu tại KidoFoods, biến công ty này từ công ty con thành công ty liên kết.

- Việc thoái vốn hoàn toàn khỏi Dầu thực vật Cái Lân mang lại hơn 2.100 tỷ đồng doanh thu, nhưng chỉ hạch toán 76 tỷ đồng lợi nhuận.

- Kido lãi 756 tỷ đồng trước thuế trong nửa đầu năm 2023, tăng 77% so với cùng kỳ 2022 nhờ khoản lợi nhuận từ thoái vốn KidoFoods.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của Kido (HoSE: KDC) đã hé lộ khoản lãi nghìn tỷ từ việc thoái vốn một phần tại KidoFoods, biến công ty này từ công ty con thành công ty liên kết.

Cụ thể, vào cuối tháng 4/2023, Kido đã chuyển nhượng hơn 17,8 triệu cổ phần KDF (mã chứng khoán của KidoFoods), giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 73% xuống còn 49%, biến KidoFoods thành công ty liên kết.

Lợi nhuận từ thương vụ thoái vốn này được công bố là 1.053 tỷ đồng, được ghi nhận như một khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty. Đáng chú ý, doanh thu từ việc chuyển nhượng cổ phiếu KDF chỉ cao hơn một chút so với mức lợi nhuận được hạch toán (1.069 tỷ đồng).

Việc chuyển nhượng cổ phần KDF đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua từ cuối tháng 1/2023. Tuy nhiên, đối tác của thương vụ này chưa được công bố.

Mức giá chuyển nhượng KDF đạt 60.000 đồng/cổ phiếu - cao hơn nhiều mức giá KDF khi hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để sáp nhập vào Kido (46.800 đồng/cổ phiếu).

KidoFoods được biết đến là doanh nghiệp sản xuất kem và thực phẩm đông lạnh hàng đầu Việt Nam hiện nay. Riêng kem, KidoFoods chiếm trên 40%, theo Euromonitor. Hai thương hiệu kem của KidoFoods là Merino và Celano với nhiều sản phẩm đa dạng được bán rộng rãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước.

Thoái một phần vốn tại KidoFoods và biến công ty này thành công ty liên kết giúp Kido thu khoản lợi nhuận nghìn tỷ, nhưng đồng thời sẽ khiến doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới của công ty giảm sút do chỉ hạch toán mảng kem và thực phẩm đông lạnh với tỷ trọng 49% kết quả mà KidoFoods đạt được. Năm 2022, KidoFoods mang lại 1.257 tỷ đồng doanh thu cho Kido.

Thoái vốn khỏi Dầu thực vật Cái Lân, lãi vỏn vẹn 76 tỷ đồng

Một thương vụ đáng chú ý của Kido trong nửa đầu năm nay là thoái vốn hoàn toàn khỏi Dầu thực vật Cái Lân (Calofic), mang lại khoản lợi nhuận 76 tỷ đồng.

Trái ngược với thương vụ thoái vốn KidoFoods, khoản lợi nhuận thoái vốn tại Calofic rất thấp so với doanh thu thoái vốn là 2.158 tỷ đồng.

Trước thoái vốn, Calofic là công ty liên kết của Kido với tỷ lệ sở hữu của Kido là 24%

Calofic là doanh nghiệp chuyên sản xuất dầu ăn với các nhãn hiệu quen thuộc trên thị trường như Meizan, Nepture, Simply.

Dầu thực vật là mảng kinh doanh mang lại tới 80% doanh thu hàng năm cho Kido.

Ngoài liên kết với Calofic, Kido còn có các công ty con sản xuất dầu ăn là Tường An và Vocarimex trong đó Vocarimex chủ yếu kinh doanh nguyên liệu. Tường An được ví là “con cưng” của Kido với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm (năm 2022 là 7.563 tỷ đồng) cùng với các nhãn hàng dầu thực vật, bơ thực vật thương hiệu Tường An, Margarine…

Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp với các nghiệp vụ thoái vốn

Kết quả nửa đầu năm 2023, Kido lãi 755 tỷ đồng trước thuế, tăng 78% so với cùng kỳ 2022. Kết quả này có được chủ yếu nhờ vào thương vụ thoái vốn khỏi KidoFoods. Thực tế, doanh thu của Kido đã giảm 30% trong nửa đầu năm nay, dẫn đến lãi gộp giảm quá nửa so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, việc thoái vốn đã khiến Kido phải điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng trong kỳ.

Cụ thể, công ty ghi giảm chi phí thuế 162 tỷ đồng nhờ thanh lý giá trị hợp lý khoản đầu tư, trong khi ghi tăng chi phí thuế 301 tỷ đồng do việc điều chỉnh lợi nhuận từ bán công ty liên kết.

Các nghiệp vụ cụ thể dẫn đến điều chỉnh chi phí thuế không được công bố chi tiết. Việc hạch toán chi phí thuế thực sự có khả năng thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

Mặc dù lợi nhuận trước thuế tăng 78%, thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả của Kido trong nửa đầu năm tăng hơn gấp đôi, từ mức 86 tỷ đồng nửa đầu năm 2022 lên mức 191 tỷ đồng nửa đầu năm 2023. Kết quả, Kido lãi sau thuế 565 tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ 2022.