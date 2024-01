Kiểm điểm 190 cá nhân, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng

Còn phải khắc phục 273 tỷ đồng

Liên quan tới siêu dự án Đại Ninh khiến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và nhiều cán bộ khác bị bắt, theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, trước đó vào 6/12/2023, Ban cán sự Đảng UBDN tỉnh Lâm Đồng có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy tiến độ triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của TTCP. Theo báo cáo này, sau khi rà soát, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chi tiết hoá thành 20 nhóm kiến nghị để xử lý. Tính đến tháng 11/2023, đã thực hiện dứt điểm 15/20 kiến nghị, còn lại 6/20 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, các phó chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành; chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố… kiểm điểm theo thẩm quyền đối với cá nhân liên quan.

Lâm Đồng đã kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và 190 cá nhân có liên quan do để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm. Kết quả, đối với tập thể, lãnh đạo UBND tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đối với các cá nhân, có 16 trường hợp phải xử lý kỷ luật, trong đó có 4 trường hợp phải xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh, bao gồm: ông Bùi Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; ông Nguyễn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Sô, Phó Giám đốc Sở TN&MT; ông Nguyễn Xuân Thành, nguyên Giám đốc Ban quản lý khu du lịch (BQLKDL) hồ Tuyền Lâm; ông Phạm Văn Dân, Giám đốc BQLKDL hồ Tuyền Lâm.

Ngoài ra, 11 trường hợp thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương (3 trường hợp phải xử lý kỷ luật cảnh cáo, 8 trường hợp khiển trách), còn lại 174 trường hợp rút kinh nghiệm.

Về việc chấm dứt hoạt động, thu hồi của 3 dự án do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật về đất đai , báo cáo của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho thấy, dự án xây dựng Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp (King Palace) do Cty TNHH Hoàn Cầu làm chủ đầu tư tại đường Trần Quang Diệu, phường 10, TP Đà Lạt, UBND tỉnh đã thu hồi đất, rừng đã cho DN thuê và giao UBND TP Đà Lạt quản lý.

Còn dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng do Cty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh cho biết, thực hiện Kết luận 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2021 về việc sửa đổi một số nội dung Kết luận 929, UBND tỉnh đã thống nhất cho DN trên gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định, trình và phê duyệt giá đất làm cơ sở cho công ty thực hiện theo quy định. Hiện nay, do cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án có liên quan dự án này nên cơ quan chuyên môn chưa tiếp tục kiểm tra, rà soát để đề xuất phương án giá đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Dự án vườn ươm do Cty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt thuê tại phường 7, TP Đà Lạt với diện tích 79.995 m2, UBND tỉnh đã thu hồi toàn bộ đất đã giao.

Đối với kiến nghị chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra 386 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến hết tháng 11/2023, còn 273 tỷ đồng chưa khắc phục xong.

Ngoài ra, theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, về việc kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đến thời điểm báo cáo (31/7/2023), Sở TN&MT vẫn chưa có báo cáo về việc rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý với 6 dự án.

Tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 22 - 24/12/2021), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, ủy viên Trung ương Đảng và Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp bị kết luận thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường.



Hàng loạt sai phạm

Kết luận thanh tra số 929 của TTCP cho thấy còn nhiều tồn tại, thiếu sót, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng và một số dự án đầu tư ở Lâm Đồng, giai đoạn 2004-2018.

Theo kết luận, địa phương chưa đánh giá hết hiện trạng và có giải pháp phù hợp để định hướng từng giai đoạn quy hoạch, dẫn đến chất lượng các đồ án quy hoạch chưa cao; một số dự án quy hoạch sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch xây dựng được Thủ tướng phê duyệt; có các doanh nghiệp thuê đất không phù hợp với quy hoạch; có trường hợp thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; có biểu hiện buông lỏng quản lý đầu tư một số dự án; việc gia hạn một số dự án đầu tư ngoài ngân sách được thuê đất chưa đúng quy định pháp luật; một số gói thầu đấu thầu có biểu hiện hình thức; 16 đơn vị thuê đất nhưng để lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Cũng theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2004-2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi, chấm dứt 312 dự án, chủ yếu do nhà đầu tư không tích cực triển khai, không thực hiện được việc giải phóng mặt bằng, vi phạm các quy định pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, căn cứ kết quả thanh tra, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm UBND tỉnh, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan. Các sở, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan kiểm điểm nghiêm túc; có hình thức kỷ luật các tổ chức, cá nhân vì để xảy ra các tồn tại, vi phạm; tập trung chấn chỉnh, giải quyết các vi phạm, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra; chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra 386 tỷ đồng.