Kiểm điểm nhiều cá nhân, tập thể vụ khu tái định cư có 30/44 lô đất không thể làm nhà

Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế vừa báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1555 của Thanh tra TP. Huế về dự án Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm (nay thuộc xã A Lưới 2).

Theo đó, có 6 tập thể tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm gồm Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 (đơn vị tiếp quản từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới cũ), Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng 168 và Công ty TNHH MTV Hữu Dũng.

Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm trong cảnh dang dở, đường bê tông cụt lủn, đứt đoạn giữa bãi hoang.

Về cá nhân, có 5 người thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trong đó có 3 lãnh đạo thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới cũ.

Các sai phạm được chỉ ra tập trung ở khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý thực hiện dự án. Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, thiết kế còn thiếu nội dung; bỏ sót gói thầu phòng cháy chữa cháy; hợp đồng bảo hiểm xây lắp có hiệu lực muộn; nghiệm thu, thanh toán vượt khối lượng. Dự án cũng chậm kéo dài hơn 5 năm.

Về tài chính, các bên thống nhất thu hồi, hoàn trả và giảm trừ hơn 232 triệu đồng. Trong đó, hơn 194 triệu đồng chi phí quản lý dự án và tư vấn giám sát thanh toán vượt khối lượng phải được hoàn trả; hơn 12,4 triệu đồng tiền thanh toán vượt khối lượng bê tông mương rãnh được giảm trừ ở đợt nghiệm thu tiếp theo. Hơn 25,9 triệu đồng bồi thường giải phóng mặt bằng sai vị trí, loại đất đã được các cá nhân liên quan tự nguyện nộp lại.

Đáng chú ý, sai sót trong khảo sát cao độ ban đầu được xác định là nguyên nhân khiến 30/44 lô đất theo thiết kế không thể xây dựng nhà ở.

Để xử lý hậu quả, Ban QLDA phối hợp chính quyền địa phương, tư vấn và nhà thầu rà soát khối lượng xây lắp thực tế, đồng thời làm việc với Sở Tài chính tham mưu UBND TP. Huế phương án chuyển đổi công năng khu đất phù hợp quy hoạch, tránh lãng phí và sớm hoàn tất thủ tục đóng dự án.

Trước đó, liên quan vụ việc kể trên, Báo Tiền Phong ngày 24/8/2026 từng có bài Xây khu tái định cư trên vùng sạt lở, 30/44 lô đất không thể làm nhà, phản ánh dự án sau hơn 5 năm triển khai vẫn dang dở, nhiều hạng mục xuống cấp, hoang hóa, lãng phí; mục tiêu bố trí chỗ ở ổn định cho khoảng 50 hộ dân vùng biên giới không thể thực hiện.