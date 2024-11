Kiếm thêm gần chục triệu mỗi tháng nhờ “chạy xe” sau giờ làm

Khi cân nhắc và đưa ra quyết định sẽ mua ô tô, Minh Hải (31 tuổi) và vợ không chỉ tính toán tới chi phí nuôi xe hàng tháng, mà còn coi đây là phương tiện để kiếm thêm "đồng ra đồng vào".

"Mua ô tô xong, tự dưng kiếm thêm được gần chục triệu mỗi tháng"

Chiếc ô tô mà vợ chồng Minh Hải chốt mua là xe 5 chỗ, đã qua sử dụng, giá lăn bánh tròn trĩnh 650 triệu đồng.

Chia sẻ về lý do mua xe, Minh Hải cho biết: "Sau khi sinh em bé, vợ mình về quê ở Nghệ An ở cữ, tại ở Hà Nội thì ông bà hai bên cũng không lên để hỗ trợ chăm cháu được, mà nếu thuê giúp việc thì cũng tốn 7-8 triệu/tháng, nên chúng mình quyết định đành tạm xa nhau 6 tháng cho đến khi vợ mình hết kỳ thai sản rồi tính tiếp.

Vì vợ con ở quê nên cuối tuần nào mình cũng từ Hà Nội về Nghệ An, tối chủ nhật lại từ Nghệ An ra Hà Nội. Đấy là lý do chúng mình quyết định mua ô tô".

Vợ chồng Minh Hải mua ô tô 5 chỗ, đã qua sử dụng chứ không mua xe mới 100% (Ảnh: NVCC)

Ông bố 1 con này cũng tiết lộ tiền mua xe hoàn toàn là tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng, ông bà cũng có hỗ trợ thêm một chút, nên việc tậu 4 bánh không có khoản nợ nào kèm theo. Tuy nhiên, vì đang ở chung cư và mất 1,8 triệu đồng phí gửi xe mỗi tháng, nên Minh Hải cho rằng nếu chỉ dùng xe để phục vụ nhu cầu về quê thì có phần hơi lãng phí.

"Ban ngày mình vẫn đi làm từ 8h30 đến 17h30, tan làm một cái là mình chạy về nhà cất xe máy, rồi bật app taxi công nghệ, chạy từ khoảng 7h tối đến 10-11h đêm rồi về nhà, ngủ nghỉ. Đang xa vợ con, tối không chạy xe thì cũng chỉ tụ tập anh em làm cốc bia chén rượu, chứ chẳng biết làm gì cho hết buổi tối. Thế nên mình tranh thủ chạy xe kiếm đồng ra đồng vào, vừa có thêm tí tiền, vừa đỡ tốn tiền ăn nhậu" - Minh Hải kể.

Cuối tuần về quê, quãng đường cả chiều đi lẫn chiều về cỡ khoảng 520km; trong tuần tranh thủ chạy taxi công nghệ trong nội thành Hà Nội, tính ra trung bình mỗi ngày, Minh Hải sẽ đi khoảng 80-90km.

Tiền xăng trung bình khoảng 700k/tháng, cộng thêm phí gửi ô tô là 1,8 triệu đồng/tháng, và tiền bảo dưỡng khoảng 800k/tháng nữa, vậy là hàng tháng, Minh Hải sẽ tốn khoảng 3,3 triệu đồng cho việc nuôi ô tô.

Thi thoảng, Minh Hải cũng nhận chở người quen ra sân bay vào cuối tuần trước khi về quê với vợ con (Ảnh: NVCC)

"Đấy là mình tính trung bình thôi, vì việc chạy taxi thì có hôm nhiều cuốc, có hôm ít cuốc. Tháng nào trộm vía thì cũng được 8-9 triệu cả tiền khách tips thêm, còn trung bình thì tầm 5-6 triệu thôi. Trừ đi chi phí bỏ ra, thì mỗi tháng mình cũng lãi được khoảng 3-6 triệu" - Minh Hải kể.

Đang ở nhà thuê nhưng vẫn quyết định mua ô tô

Hiện tại, vợ chồng Minh Hải đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, việc vợ con anh về quê chỉ là tạm thời. Dẫu vậy, cả 2 vẫn chưa có dự định mua nhà ở thủ đô, một phần vì giá BĐS đang cao quá, một phần vì chưa tự tin với việc ổn định thu nhập.

"Trước đây, thu nhập hàng tháng của vợ chồng mình cũng khá đủ sống và đủ để tiết kiệm, chứ cũng không đến mức quá khó khăn. Nhưng để mua được nhà ở Hà Nội thì thú thật là thu nhập chưa thấm vào đâu, cộng thêm việc vợ mình nghỉ thai sản và cũng chưa quyết định được là sau đó có đi làm lại luôn hay không, nên có thể nguồn thu nhập cũng sẽ giảm đi, chứ không giữ nguyên hay tăng được.

Ảnh minh họa

Tình trạng như thế mà vay tiền tỷ để mua nhà thì rủi ro quá, nên chúng mình quyết định mua ô tô trước. Ban đầu là để phục vụ việc mình về quê với vợ con hàng tuần, vì nếu đi tàu hay xe khách thì cũng tốn 300k/tuần, hơn 1 triệu/tháng, gần bằng tiền xăng nuôi ô tô rồi mà chẳng có phương tiện kiếm thêm đồng ra đồng vào" - Minh Hải chia sẻ và khẳng định với hoàn cảnh hiện tại của gia đình, việc mua ô tô trước khi mua nhà là hoàn toàn chính đáng và hợp lý.

Tính tới thời điểm hiện tại, ông bố trẻ đã bén duyên làm "bác tài" được 5 tháng. Anh cho biết qua Tết Nguyên Đán, vợ con anh sẽ quay lại thủ đô, chắc chắn vợ chồng sẽ phải thuê người giúp việc để hỗ trợ việc nhà, việc chăm con nhỏ, nên ông bố trẻ dự định vẫn sẽ chạy xe sau giờ tan sở, để kiếm thêm tiền trả lương giúp việc.