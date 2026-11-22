Ngày 21/11, Công an phường Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 02 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn. Qua truy xét, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ nhiều gói nghi là ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tân Châu phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một căn nhà thuộc tổ 21, khóm Long Thạnh A, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, phát hiện Nguyễn Chí Bình (sinh năm 1994) và Lê Thái Hòa (sinh năm 1991, cùng cư trú tại phường Tân Châu) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà còn có Nguyễn Bảo Toàn (sinh năm 1995). Lực lượng Công an đã đưa những người có liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Qua làm việc, bước đầu xác định khoảng 11 giờ ngày 16/11/2026, Hòa đến một con hẻm thuộc phường Tân Châu, mua ma túy của Nguyễn Thị Nở (sinh năm 1974, trú tại phường Tân Châu). Sau đó, Hòa mang số ma túy cùng dụng cụ sử dụng đến nhà Bình để cùng sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Đối tượng Nguyễn Thị Nở (Ảnh: Công an An Giang).

Tại cơ quan Công an, Hòa và Bình thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có nguồn gốc mua từ Nở.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an phường Tân Châu tiếp tục truy xét, tiến hành kiểm tra căn nhà thuộc tổ 9, khóm Long Thị D, phường Tân Châu, nơi Nguyễn Thị Nở sinh sống. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều gói chứa chất nghi là ma túy được cất giấu trong nhà vệ sinh, với tổng khối lượng các gói khoảng 61,08 gram.

Hiện Công an phường Tân Châu đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người có liên quan, đồng thời giám định tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.