Kiên Giang: Khởi công đường bộ ven biển Hòn Đất - Kiên Lương

Điểm đầu tuyến từ đường quanh núi Hòn Me, xã Thổ Sơn (Hòn Đất) đến ngã ba Bình An - Rạch Đùng, xã Bình An (Kiên Lương), tổng chiều dài gần 40 km, trong đó xây dựng mới 34 cầu bằng bê tông cốt thép, tải trọng không hạn chế; cùng với hệ thống chiếu sáng, thoát nước, an toàn giao thông; mặt đường rộng 7 m và nền đường rộng 12 m, với quy mô đường cấp III đồng bằng, tổng mức đầu tư gần 1.480 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Thời gian thi công dự kiến 800 ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã xác định tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông là một trong 3 đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư, thu hút đầu tư các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm với tổng số 60 công trình, dự án, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng; trong đó có 37 công trình giao thông với tổng mức đầu tư trên 54.400 tỷ đồng, từ các nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong số các công trình trọng điểm nêu trên, tuyến đường bộ ven biển từ thành phố Hà Tiên đến Tiểu Dừa, huyện An Minh (giáp tỉnh Cà Mau) là trục giao thông huyết mạch, có vai trò khép kín ven biển Tây của tỉnh Kiên Giang.

Qua đó, không chỉ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, mà còn là tuyến đường quan trọng đảm bảo cho quốc phòng - an ninh, mở ra không gian phát triển hướng biển Tây cho tỉnh Kiên Giang và cửa ngõ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối Kiên Giang với các địa phương trong vùng và cả vùng với các quốc gia trong khối ASEAN.

Là một trong những điều kiện hạ tầng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế biển, nhất là thương mại dịch vụ, du lịch, đô thị ven biển Tây, hạ tầng logictis, công nghiệp chế biến và hậu cần nghề cá, đưa Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng, với ý nghĩa hết sức quan trọng của trục giao thông ven biển, việc khởi công xây dựng công trình đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương là sự khẳng định quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, mong muốn sớm hoàn thành, khơi thông toàn tuyến. Với quyết tâm đó, đến nay UBND tỉnh đã cân đối nguồn vốn và đã triển khai xây dựng hoàn thành đoạn từ cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đến khu dụ lịch Hòn Trẹm (Kiên Lương); đang triển khai đồng thời 3 dự án thuộc 3 đoạn tuyến là: Châu Thành - Rạch Giá, Rạch Giá - Hòn Đất và Hòn Đất - Kiên Lương; trong đó, đoạn Rạch Giá - Hòn Đất sắp hoàn thành. Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục xúc tiến đàm phán các thủ tục vay vốn ODA để triển khai đoạn An Biên - An Minh trong giai đoạn đến năm 2025, sẽ khép kín toàn bộ tuyến ven biển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, các ngành và địa phương có liên quan kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là phải đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại; giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng. Đề nghị Liên doanh nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực với tinh thần quyết tâm cao nhất, thi công đúng tiến độ và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Ông Vương Đức Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Phát, đại diện liên danh các nhà thầu (Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát, Công ty cổ phần xây dựng Đê kè Hải Dương, Công ty cổ phần 471, Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và Thương mại 68, Công ty cổ phần Hà Đô 1, Công ty cổ phần Cầu đường 10, thi công) hứa sẽ quyết tâm thi công hoàn thành công trình sớm hơn dự kiến, với thời gian thi công là 750 ngày, đạt yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật và thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại công trường.