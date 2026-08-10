Kiến trúc sư AI của Google bất ngờ "dứt áo ra đi"

Ngày 5/8, Jeff Dean, nhà khoa học trưởng của Google, thông báo rời công ty sau 27 năm gắn bó để đồng sáng lập một startup mới mang tên Discovery Loop. Google công bố tin này cùng lúc với một đợt tái cơ cấu lớn trong mảng AI, khi Demis Hassabis lùi khỏi vị trí điều hành trực tiếp Google DeepMind.

Theo thư nội bộ do Sundar Pichai, CEO Google và Alphabet, đồng ký tên với Demis Hassabis và công bố trên blog chính thức của Google, Demis Hassabis sẽ giữ chức Chủ tịch Google DeepMind kiêm Nhà khoa học trưởng của Alphabet, đồng thời tiếp tục điều hành Isomorphic Labs, công ty nghiên cứu thuốc bằng AI ông dẫn dắt song song từ năm 2021. Koray Kavukcuoglu, Giám đốc công nghệ của Google DeepMind trong 13 năm qua, được thăng chức Phó chủ tịch cấp cao (SVP), báo cáo trực tiếp cho Sundar Pichai và phụ trách toàn bộ việc phát triển mô hình Gemini, nghiên cứu AI tiên phong, cùng đội ngũ ứng dụng Gemini.

Sundar Pichai (trái) và Demis Hassabis (phải)

Trong thư riêng gửi nhân viên Google DeepMind, Demis Hassabis viết công ty đang ở "một thời khắc quan trọng trong lịch sử nhân loại" và đây là thời điểm phù hợp để ông trao lại trách nhiệm điều hành hàng ngày, dành thời gian tập trung vào bức tranh lớn hơn của AGI. Ông cho biết vẫn sẽ làm việc chặt chẽ với Koray Kavukcuoglu và các lãnh đạo Google DeepMind từ văn phòng mới ở London.

Cùng ngày, Jeff Dean công bố rời Google để đồng sáng lập Discovery Loop, một công ty vì lợi ích công cộng (public benefit corporation) hướng tới mục tiêu dùng AI để tự động hóa quá trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, cho phép chạy hàng nghìn thí nghiệm song song thay vì tuần tự như cách con người vẫn làm. Jeff Dean gia nhập Google năm 1999 khi công ty mới có khoảng 20 nhân sự, là nhân viên thứ 30 của hãng, và cùng Sanjay Ghemawat là hai người duy nhất tại Google giữ chức danh Senior Fellow, cấp bậc kỹ thuật cao nhất công ty. Cùng rời đi với Jeff Dean và Sanjay Ghemawat còn có Oriol Vinyals, cựu phó chủ tịch tại Google DeepMind, và Quoc Le, đồng sáng lập Google Brain.

Jeff Dean là một trong bốn nhà đồng sáng lập Discovery Loop, gồm Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals và Quoc Le

Vòng gọi vốn ban đầu của Discovery Loop do Radical Ventures và Khosla Ventures đồng dẫn dắt, có sự tham gia của Lightspeed, Kleiner Perkins và Doerr Capital. Alphabet cũng góp mặt với vai trò nhà đầu tư sáng lập, đồng thời cam kết cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cho startup trong ít nhất năm đầu tiên. Tại thời điểm công bố, vòng gọi vốn chưa đóng và nhóm sáng lập không tiết lộ số tiền huy động hay định giá công ty. "Biên giới lớn tiếp theo của AI là vượt ra ngoài việc trả lời câu hỏi, để bắt đầu tạo ra những phát hiện mới", nhóm sáng lập Discovery Loop viết trong thông cáo chung.

Trả lời phỏng vấn New York Times, Jeff Dean giải thích việc rời một công ty đại chúng như Google giúp ông có nhiều quyền tự chủ hơn để theo đuổi các khám phá khoa học liên quan đến AI. "Chúng tôi có thể đưa ra những quyết định không nhất thiết phục vụ lợi ích tài chính thuần túy của công ty", Jeff Dean nói.

Thông tin về đợt tái cơ cấu và việc Jeff Dean ra đi khiến cổ phiếu Alphabet giảm tới 5,4% trong phiên giao dịch ngày 5/8, trước khi thu hẹp đà giảm còn khoảng 4,3%. Đây là phản ứng mạnh hiếm thấy của thị trường trước một vụ rời đi của lãnh đạo kỹ thuật, dù không phải CEO. Diễn biến này nối dài chuỗi mất nhân sự cấp cao của Google trong mảng AI suốt mùa hè, sau khi Noam Shazeer, đồng lãnh đạo dự án Gemini, chuyển sang OpenAI ngày 18/6, và John Jumper, đồng sáng tạo AlphaFold từng đoạt giải Nobel Hóa học, chuyển sang Anthropic chỉ một ngày sau đó.

Tuy nhiên, theo GeekWire, bản thân Google vẫn là nhà đầu tư sáng lập của Discovery Loop và tiếp tục cấp hạ tầng điện toán cho startup này, cho thấy mối quan hệ giữa hai bên không đứt gãy hoàn toàn như một vụ ra đi cạnh tranh thông thường. Google chưa công bố kế hoạch cụ thể để lấp khoảng trống nhân sự do Jeff Dean và Sanjay Ghemawat để lại. Trong khi đó, Discovery Loop cho biết sẽ khởi đầu bằng việc tự động hóa nghiên cứu và kỹ thuật máy học, trước khi mở rộng sang các lĩnh vực như thiết kế phần cứng, phát triển thuốc và năng lượng sạch.