"Kiếp nạn" của sinh viên: Giá thuê trọ khu Bách – Kinh – Xây lên cao nhất trong vòng 4 năm, phổ biến nhất là 5 triệu đồng/tháng

"Đến hẹn lại lên", mùa tựu trường tới cũng là lúc nhu cầu tìm nơi ở của sinh viên xa nhà tăng cao. Theo dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn, trong tháng 7, mức độ quan tâm tới phòng trọ, nhà trọ Hà Nội cho thuê đã tăng 10% so với tháng 6. Còn tại TP.HCM mức tăng là 22%.

Công cụ Lịch sử giá của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy giá thuê trọ tại một số khu vực có xu hướng đi lên từ quý 2/2024.

Tại phường 9, quận 5, TP.HCM – nơi gần các trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Đại Học Sư Phạm TP.HCM, Đại học Y Dược TP. HCM,... giá cho thuê phòng trọ phổ biến vào quý 2/2024 là 6 triệu đồng/tháng, tăng đến 50% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Còn ở Hà Nội, tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng – khu vực tập trung các trường như Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng và Đại học Kinh tế Quốc dân (hay còn gọi là khu Bách – Kinh – Xây), giá thuê phổ biến vào quý 2/2024 là 5 triệu đồng/tháng - mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Giá thuê tại phường Bách Khoa đã tăng 25% trong giai đoạn từ quý 3/2020 đến quý 2/2024.

Một số chủ phòng trọ trên địa bàn Hà Nội cho biết họ tăng giá thuê thêm 10-15% với lý do giá mua bất động sản tăng nên giá thuê cũng cần tăng theo. Tương tự, thị trường phòng trọ tại TP.HCM cũng chứng kiến xu hướng tăng giá thuê trong vài tháng gần đây, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và hành vi của người thuê trọ.

Việc thị trường phòng trọ tại các khu vực gần trường đại học thuộc thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM tăng giá đồng loạt đã đặt ra bài toán chi phí cho người thuê nhà, đặc biệt với những sinh viên còn phụ thuộc phần lớn kinh tế vào gia đình, hoặc người trẻ mới ra trường đi làm với mức lương thấp.

Do đó, tâm lý của nhóm này đã thay đổi để cân bằng giữa thu nhập và chi phí hàng tháng. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn về hành vi thuê nhà trong 6 tháng cuối năm 2024, có 47% người được hỏi chọn phương án thuê phòng trọ có ít nội thất hơn và 51% chọn thuê phòng nhỏ hơn.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết xét theo địa phương, người thuê ở Hà Nội có xu hướng chấp nhận thuê ít nội thất hơn và người thuê ở TP.HCM ưu tiên thuê chỗ nhỏ hơn để cắt giảm chi phí. Bên cạnh đó, một số phương án khác được lựa chọn bao gồm thuê nơi có ít tiện ích hơn và ở ghép.

Em Ngọc Vân (quê Long An) - sinh viên năm hai của một trường đại học tại TP.HCM, cho biết sau kỳ nghỉ hè, em trở lại TP.HCM vào đầu tháng 8 để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, chủ nhà trọ đã thông báo tăng tiền thuê thêm 500.000 đồng/tháng. Ngọc Vân chia sẻ: "Hợp đồng của em đến hết tháng 9 là hết hạn, em đang tìm một số phòng trọ khác có ít nội thất hơn để chuyển sang vì giá rẻ hơn".

Ngoài giá thuê, ông Quốc Anh lưu ý các bậc phụ huynh và sinh viên cần quan tâm tới tính thuận tiện di chuyển và an ninh của khu vực xung quanh phòng trọ. Vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy cũng rất đáng lưu tâm, nên cần xem xét phòng trọ có lối thoát hiểm và trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy không, có gần các cửa hàng điện tử hay sản xuất đồ dễ cháy nổ không, nhằm hạn chế tối đa sự cố không đáng có. Ngoài ra, người thuê nên kiểm tra kỹ lưỡng phòng trọ có lắp camera giấu kín không để đảm bảo an toàn cho cá nhân và quyền riêng tư.

Xu hướng tăng giá phòng trọ được dự báo sẽ tiếp diễn ít nhất trong 1-2 tháng tới, khi số lượng sinh viên nhập học tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục tăng. Điều này đòi hỏi các bạn trẻ tính toán, điều chỉnh chi tiêu để đảm bảo hài hòa giữa các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.