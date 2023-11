“Kiều nữ” bị tố chiếm đoạt gần 173 tỉ đồng

Ngày 15-11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1993, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi phiên tòa diễn ra, thư ký tiến hành làm thủ tục kiểm tra những người có quyền và nghĩa vụ liên quan được mời tham dự phiên tòa.

Hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên phiên tòa vào ngày 15-11

Sau khi Hội đồng xét xử (HĐXX) làm các thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày ý kiến việc những người được bị cáo Quỳnh chuyển tiền không có mặt tại phiên tòa để làm rõ nội dung vụ việc nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Sau khi có đề nghị từ đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tiến hành hội ý và quyết định hoãn phiên tòa vì những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt lần thứ 1. HĐXX thông báo phiên tòa sẽ được tiếp tục mở lại vào 8 giờ ngày 6-12 tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 17-6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1993, trú TP Vinh, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định, Quỳnh đã lừa 22 người chiếm đoạt số tiền hơn 172,8 tỉ đồng với chiêu thức kêu gọi góp tiền mua bán đất. Tuy nhiên thực tế, Quỳnh không mua bán đất mà đã lấy tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân và trả quay vòng cho người góp vốn. Trong số 22 nạn nhân của vụ án, người bị Quỳnh lừa nhiều nhất là 37,5 tỉ đồng, người ít nhất là 940 triệu đồng. Hiện Quỳnh chỉ mới khắc phục hậu quả cho một số bị hại với số tiền 18,6 tỉ đồng.

Nhiều bị hại có mặt tại phiên tòa ngày 15-11.

Trong tổng số tiền 172,8 tỉ đồng mà "kiều nữ" đã lừa đảo chiếm đoạt của 22 nạn nhân, Nguyễn Thúy Quỳnh đã sử dụng 84,5 tỉ đồng. Còn hơn 88 tỉ đồng cơ quan điều tra không chứng minh được Nguyễn Thúy Quỳnh đã sử dụng vào mục đích gì.

Ngay sự việc xảy ra, các bị hại yêu cầu Nguyễn Thúy Quỳnh cung cấp các chứng từ liên quan đến giao dịch. Tài khoản ngân hàng của "kiều nữ" thì phát hiện những giao dịch rất lớn đối với hàng loạt người thân quen của Quỳnh. Những tài khoản này bất ngờ có thêm một khoản tiền rất lớn sau các lần giao dịch với Nguyễn Thúy Quỳnh. Thậm chí có những tài khoản bất ngờ dương nhiều tỉ đồng.

Hiện cuộc sống của các nạn nhân bị Nguyễn Thúy Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền vô cùng khổ cực. Nhiều người bị đẩy đến bước đường cùng, phải bán hết nhà cửa, tài sản để trả nợ. Các nạn nhân cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ tình tiết này để bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Đó cũng là một trong những tình tiết quan trọng của vụ án. Đồng thời xem xét, điều tra lại những mối quan hệ, người thân của Nguyễn Thúy Quỳnh để xác minh thêm đồng phạm trong vụ án hay không. "Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ số tiền lớn Quỳnh đã chiếm đoạt của chúng tôi hiện được chuyển đi đâu, có hay không có sự tiếp tay của các đồng phạm khác để thực hiện hành vi lừa đảo"- một nạn nhân nói.

Được biết, "kiều nữ" Nguyễn Thúy Quỳnh là "ái nữ" của một ông chủ nhà hàng lớn, một trong những cơ sở kinh doanh nổi tiếng và làm ăn có uy tín nhất ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An từ trước đến nay.