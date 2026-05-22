Kiều Quốc Nhã, người cung cấp ma tuý cho ca sĩ Long Nhật là ai?

Theo Phạm Dũng | 22-05-2026 - 21:46 PM | Xã hội

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây ma tuý lớn, tạm giam nhiều người trong đó có Kiều Quốc Nhã, cung cấp ma tuý cho ca sĩ Long Nhật

Vừa qua, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí; đồng thời bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Trong vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, thi hành lệnh bắt để tạm giam nhiều bị can về các hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý có ca sĩ Long Nhật, diễn viên Sơn Ngọc Minh. Khi bị bắt, ca sĩ Long Nhật khai đã đưa tiền cho người giúp việc mua ma tuý từ đối tượng Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Kiều Quốc Nhã (39 tuổi) được xác định giữ vai trò then chốt trong đường dây cung cấp ma túy.

Quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng công an bắt quả tang Nhã đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng một số người tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, Nhã thừa nhận bản thân vừa nghiện ma túy, vừa tham gia mua đi bán lại để kiếm lời. Nhã liên lạc với các nhánh đầu trên và đầu dưới thông qua mạng xã hội. Khi khách có nhu cầu, Nhã bố trí người giao hàng tận nơi để tránh bị phát hiện.

Đến nay, công an đã bắt bốn nhánh đầu trên cung cấp ma túy cho Nhã và xác định được tám nhánh đầu dưới mua hàng từ Nhã để sử dụng tại nhiều địa điểm như nhà riêng, căn hộ, khách sạn.

Trong số các khách hàng thân thiết của Nhã có nhóm của ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Ca sĩ Long Nhật và diễn viên Sơn Ngọc Minh bị khởi tố, tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tại cơ quan điều tra, diễn viên Sơn Ngọc Minh cho biết sử dụng ma tuý tại nhà một người bạn.

Trong khi đó, khám xét nhà ca sĩ Long Nhật, nam ca sĩ thừa nhận sử dụng ma tuý đá với "người giúp việc" kiêm quản lý Nguyễn Minh Nhựt và "một đệ tử đến nhà chơi".

Nguồn ma tuý được mua từ đối tượng Kiều Quốc Nhã và sử dụng tại phòng của Nguyễn Minh Nhựt trong nhà ca sĩ Long Nhật.

Ca sĩ Long Nhật cho biết đưa 1 triệu mua ma tuý; khi ma tuý đem về thì "đệ tử" đốt giùm chứ bản thân không trực tiếp đốt.

Theo Công an TPHCM, ma túy đá là loại ma túy tổng hợp đặc biệt nguy hiểm, gây kích thích mạnh lên hệ thần kinh trung ương.

Người sử dụng dễ rơi vào trạng thái hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, kích động, ảo giác và có nguy cơ thực hiện các hành vi nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Việc sử dụng lâu dài còn dẫn đến suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, tổn thương não bộ và lệ thuộc ma túy nghiêm trọng.

Công an TPHCM khuyến cáo mọi hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không có vùng cấm hay ngoại lệ đối với bất kỳ cá nhân nào, kể cả người nổi tiếng, nghệ sĩ hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng, chống ma túy; chủ động tố giác tội phạm và xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn cho cộng đồng.

Toàn cảnh hiện trường vụ bắt giữ 140 người liên quan đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng

Nam thanh niên SN 1995 cầm đầu đường dây hoạt động thông qua các website CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh: Hiệu trưởng nói gì về nguyên nhân?

