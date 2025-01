Kim ngạch thương mại Indonesia- Việt Nam đạt mức cao nhất từ tước đến nay

Những điểm sáng ghi nhận trong xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 sang thị trường Indonesia được biểu hiện bằng những kết quả cụ thể. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, tính chung 11 tháng 2024, tổng kim ngạch song phương đạt mức 15,15 tỷ USD, tăng 19,99% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó xuất của Việt Nam sang Indonesia trong kỳ đạt 5,69 tỷ USD, tăng 21,7%. Ước tính cả năm 2024, tổng kim ngạch song phương đạt ít nhất 16 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt hơn 6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Kim ngạch thương mại song phương ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 4 năm trở lại đây từ mức 8,07 tỷ USD năm 2020 lên mức 16 tỷ USD của năm 2024.

Tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu, từng bước góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại giữa hai nước. Trong giai đoạn 2021-2024 ghi nhận sự chuyển dịch thu hẹp về mức thâm hụt thương mại do tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu, đặc biệt trong năm 2023 và 2024.

Ông Phạm Thế Cường - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia phát biểu tại Hội nghị xúc tiến thương mại

Tăng trưởng xuất khẩu bình quân trong 2 năm này ghi nhận ở mức 16,9%/năm trong khi nhập khẩu tăng trưởng 4,8%/năm. Mức thâm hụt đã giảm từ 5,12 tỷ USD năm 2022 xuống còn khoảng 3,76 tỷ USD trong 11 tháng năm 2024.

Xuất khẩu nhóm hàng nông sản tăng trưởng ấn tượng, gạo là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong kỳ. Số liệu thống kê cho thấy, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng chủ lực Việt Nam sang Indonesia trong kỳ đạt 917,69 triệu USD, tăng 20,4% và chiếm 17,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó gạo là nhóm hàng nông sản có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong kỳ.

Với giá trị và số lượng gạo xuất khẩu trong kỳ, Indonesia tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 2 của Việt Nam trong 2024. Indonesia cũng là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn của thế giới, tuy nhiên nhu cầu nhập khẩu cà phê Việt Nam của nước này trong 11 tháng 2024 tăng tới 74% với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 203,34 triệu USD, góp phần quan trọng trong gia tăng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản.

Xuất khẩu dệt may duy trì tốc độ tăng trưởng bất chấp các biện pháp phòng vệ thương mại, thể hiện tính cạnh tranh cao của nhóm hàng dệt may tại thị trường Indonesia. Tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng dệt may, nguyên phụ liệu trong 11 tháng 2024 đạt 887,48 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỷ trọng 15,6% tổng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ.

Xe ô-tô điện của Việt Nam lần đầu xuất khẩu sang thị trường Indonesia, góp phần tăng tính bền vững của kim ngạch xuất khẩu Việt Nam, giảm thâm hụt thương mại về nhóm hàng ô-tô và phụ tùng.

Đánh giá về các kết quả đạt được, ông Phạm Thế Cường- Tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia cho biết: “Đóng góp vào sự tăng trưởng tích cực của xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Indonesia trong năm 2024 là nỗ lực, bền bỉ không mệt mỏi của các doanh nghiệp xuất khẩu, hiệp hội ngành nghề Việt Nam bất chấp nhiều rào cản phi thuế quan từ thị trường lớn nhất Đông Nam Á này với việc chủ động xúc tiến quảng bá, thâm nhập thị trường, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi, các đơn vị Cục, Vụ chức năng và sự hỗ trợ của Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Indonesia thông qua các chương trình xúc tiến thương mại hiệu quả”.

Hiện lãnh đạo hai nước đều khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ USD vào năm 2028. Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh lương thực với Indonesia và đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm Halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia. Đây là những định hướng chỉ đạo quan trọng để thúc đẩy, hiện thực hóa đạt mục tiêu kim ngạch song phương 18 tỷ USD vào năm 2028.