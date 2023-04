Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 186 triệu USD

Trong số các mặt hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, nông sản vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, đạt trị giá trên 71 triệu USD, tăng 63,2% so với năm 2022 và chiếm tỷ trọng 76,8% kim ngạch hàng xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm thanh long, chuối, chôm chôm, dưa hấu, sắn, sầu riêng...; trong đó, mặt hàng quả thanh long chiếm số lượng lớn nhất với gần 33.689 tấn, đạt giá trị 24,2 triệu USD.

Theo ông Phạm Văn Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai-Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, trong quý I/2023, tình hình dịch COVID-19 phía Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát. Hàng hóa xuất nhập khẩu quả cửa khẩu Lào Cai đã phát triển khởi sắc hơn các năm trước do phía Trung Quốc đã thay đổi biện pháp phòng chống dịch nên các loại nông sản hoa quả của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai thuận lợi hơn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai, Chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là mặt hàng nông sản của Việt Nam. Cụ thể như tăng thời gian làm thủ tục cả buổi trưa và buổi chiều để đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh nhất cho doanh nghiệp.

Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 300 xe xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai và khoảng 300 xe thùng rỗng được trả về hai bên biên giới. Do vậy, lực lượng biên phòng cũng tăng cường lực lượng điều tiết giao thông khu vực cửa khẩu, hướng dẫn lái xe hàng xuất nhập khẩu dừng đỗ đúng nơi quy định, không để xảy ra các xung đột giao thông tại khu vực cửa khẩu. Các lực lượng kiểm dịch, y tế cũng thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo thông quan nhất nhất cho hàng hóa qua biên giới.

Ông Vương Chinh Quốc, Trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai cho biết thêm, hiện đang có 335 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, tăng 14 doanh nghiệp so với năm 2022. So với cùng kỳ năm trước xuất nhập khẩu nông sản tăng nhưng một số mặt hàng khác lại có xu hướng giảm.

Đặc biệt, hàng hóa qua đường sắc trong quý 1/2023 giảm sâu do mặt hàng phốt pho mà các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan ở cửa khẩu đường sắt để xuất khẩu qua đường Hải Phòng giảm. Ngoài ra, do mặt hàng phân bón DAP Trung Quốc quản lý bằng hạn ngạch nên nhập về Việt Nam số lượng giảm so với năm 2022.

Nhằm đảm bảo các hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cùng các lực lượng đã rà soát thủ tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu được thông thoáng thuận lợi nhất và các điều kiện hạ tầng kho bãi tiếp tục được đầu tư nâng cấp mở rộng.

Để chuẩn bị cho quý II/2023 sẽ có một số mặt hàng nông sản chính vụ của Việt Nam xuất sang Trung Quốc như vải thiều, thanh long, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cũng đã có kế hoạch chuẩn bị mọi điều kiện về kho bãi, hậu cần phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đưa hàng lên xuất khẩu tại cửa khẩu Lào Cai.