Kinh doanh dịch vụ mai táng thu hàng trăm tỷ, Chủ tịch công ty thu nhập hơn 100 triệu/tháng

Theo BCTC kiểm toán năm 2024, CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (mã CPH) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2023 và là mức cao thứ 2 lịch sử hoạt động chỉ kém đôi chút so với năm 2022. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi ròng 10,8 tỷ đồng trong năm 2024, tăng gần 6% so với năm 2023.

Việc lợi nhuận tăng trưởng chậm hơn doanh thu một phần do các khoản chi phí phát sinh trong năm tăng mạnh, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 15% lên hơn 30 tỷ đồng). Đáng chú ý, trong năm qua, thu nhập của lãnh đạo công ty cũng cải thiện. Trong đó, thu nhập của ông Nguyễn Hồng Lê - Chủ tịch HĐQT đạt hơn 1,3 tỷ đồng, tương đương 109,5 triệu đồng/tháng.

Người có thu nhập cao thứ 2 là ông Vũ Văn Phong - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc khi xấp xỉ 713 triệu đồng (khoảng 59,4 triệu đồng/tháng); tiếp đó là ông Phạm Xuân Thư - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với gần 698 triệu đồng (khoảng 58 triệu đồng/tháng); bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban Kiểm sát thu nhập hơn 642 triệu đồng; ông Nguyễn Hữu Long - Phó Tổng Giám đốc thu nhập xấp xỉ 607 triệu đồng…

Phục vụ Mai táng Hải Phòng là đơn vị được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV 100% Nhà nước sang hoạt động theo mô hình CTCP Nhà nước nắm giữ 64,5% vốn điều lệ kể từ ngày 2/6/2015 theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng.

Công ty thực hiện các chức năng quản lý và tổ chức các dịch vụ phục vục tang lễ, mai táng, cải táng, hỏa táng, vận tải phục vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang, cung cấp các hàng hóa dịch vụ phục vụ việc tang lễ...

Phục vụ Mai táng Hải Phòng được biết đến là cái tên duy nhất trên sàn chứng khoán hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh độc lạ này. Nhờ kết quả kinh doanh ổn định hàng năm, công ty duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt “đều như vắt tranh” với tỷ lệ 15-20%/năm.

Công ty có cơ cấu cổ đông cô đặc khi Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng nắm đến 64,5%. Một cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát nắm 10% vốn. Còn lại thuộc về các nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên, cổ đông của Phục vụ Mai táng Hải Phòng chủ yếu ôm dài hạn ăn cổ tức thay vì trading chênh lệch giá. Vì thế, cổ phiếu CPH trên sàn chứng khoán gần như tắt thanh khoản, thị giá sau nhiều năm điều chỉnh do chia cổ tức chỉ còn 300 đồng/cp.