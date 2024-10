Kinh hoàng khoảnh khắc nam thanh niên nghi ngáo đá phóng hỏa đốt ngân hàng ở Phú Yên: Camera an ninh ghi lại gì?

Ngày 3/10, lãnh đạo UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ném "bom xăng" vào 3 ngân hàng. Công an thị xã Sông Cầu đã bắt được đối tượng gây án, đồng thời điều tra, làm rõ động cơ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, vào khoảng 5h10 cùng ngày, một thanh niên mặc quần sooc, áo thun trắng ngắn tay và đội mũ lưỡi trai đen đã đến trước cửa một ngân hàng tại phường Xuân Phú, cầm chai nhựa nghi chứa xăng. Đối tượng đã châm lửa rồi ném vào trụ sở ngân hàng trước khi rời khỏi hiện trường.

Bảo vệ ngân hàng và một số người dân xung quanh nhanh chóng dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một số tài sản, bao gồm trụ ATM.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm hai ngân hàng khác cũng bị tấn công tương tự với "bom xăng", gây hư hỏng một số tài sản.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, sau khi trích xuất hình ảnh trên nhiều camera an ninh tại 3 cơ sở giao dịch tín dụng của 3 ngân hàng và một số nhà người dân ở gần hiện trường cho thấy, nam thanh niên đã thực hiện hành vi ném "bom xăng" mặc quần soọc Jean màu xanh, áo thun trắng ngắn tay, phần tay áo màu đen, đội mũ diềm đen. Chiếc xe máy đối tượng sử dụng không gắn biển kiểm soát, nhiều linh kiện phía trước phần đầu xe đã tháo dỡ.

Chỉ sau hai giờ kể từ tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác phối hợp giữa Công an phường Xuân Phú, Công an phường Xuân Yên, và Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an thị xã Sông Cầu khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy nóng, đến 9h05’ sáng cùng ngày các trinh sát đã xác định đối tượng ném "bom xăng" là Võ Văn Bằng (SN 2000, trú ở khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu), nên tiến hành bắt giữ.

Tại thời điểm bị bắt giữ, nam thanh niên này có dấu hiệu ngáo đá, nghi ngờ đã sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với việc tạm giữ chiếc xe máy Bằng đã sử dụng đi ném “bom xăng”, Công an thị xã Sông Cầu cũng đã khám xét nơi ở của Bằng, thu giữ quần áo mà đối tượng đã mặc khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.