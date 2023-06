Kinh hoàng ô tô ‘điên’ tông hàng loạt phương tiện rồi lăn nhiều vòng trên đường

Thông tin ban đầu từ Công an TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương), vào khoảng 17h chiều nay (6/6), chiếc xe ô tô biển số 61A-904.XX do nam tài xế 40 tuổi điều khiển lưu thông trên đường ĐT 743B hướng từ quốc lộ 13 đi TP. Dĩ An, khi đến giao lộ với đường Nguyễn Du, đoạn thuộc phường Bình Hòa (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), bất ngờ mất lái và tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Xe ô tô biến dạng sau khi tông nhiều phương tiện và lăn trên đường.

Sau khi tông loạt xe máy, xe ô tô lao về phía trước và tông phải một xe ben rồi tiếp tục lao vào gốc cây trước khi lăn nhiều vòng trên đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều người đi xe máy bị húc văng nằm trên đường. Một người bị hất lên đầu ô tô và kéo đi một đoạn xa.

Tại hiện trường, có bốn xe máy bị hư hỏng nặng nằm trên đường. Chiếc xe ben hư hỏng nhẹ. Một số người đi xe máy bị tông trúng nhưng vết thương nhẹ nên rời khỏi hiện trường.

Bước đầu kiểm tra, tài xế ô tô âm tính với ma túy, chưa xác định nồng độ cồn trong máu.

Phần đầu xe ô tô vỡ nát.

Chiếc xe ben bị ô tô tông trúng.

Chiếc xe máy văng lên lề đường khi bị ô tô tông vào.

Ô tô biến dạng nằm chắn giữa đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra, làm rõ.