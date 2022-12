Kinh ngạc với những nơi bố mẹ để con nhỏ ngủ một mình trong nôi giữa các khu phố

Một đoạn video quay cảnh những đứa trẻ sơ sinh ngủ trong xe đẩy ở nơi công cộng đã thu hút sự chú ý rộng rãi - bởi vì xung quanh những chiếc xe đẩy ấy không có bất cứ bóng dáng người cha mẹ nào.

“ Đan Mạch : Nơi trẻ sơ sinh ngủ ngoài trời một mình” , một phụ nữ chú thích đoạn video hiện đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem này.

Những chiếc xe đẩy chứa trẻ con đang ngủ bên trong được để ngoài trời.

Video trẻ con Đan Mạch ngủ một mình trong nôi ở khu vực công cộng ngoài trời.

Việc này có thể là điều gây sốc với hầu hết mọi người, nhưng ở Đan Mạch, để trẻ sơ sinh một mình trên đường phố khi chúng ngủ trưa là một thực tế phổ biến.



Annie Samples, người chia sẻ câu chuyện là một bà mẹ 4 con. Cô là người Mỹ, nhưng cả gia đình họ đã chuyển đến Đan Mạch khoảng 3 năm trước sau khi công ty của chồng cô mở văn phòng ở đó. Trước khi đến Đan Mạch, Annie đã nghe nói về việc trẻ sơ sinh ngủ trưa ở ngoài trời, nhưng cô vẫn vô cùng ngạc nhiên khi thực sự nhìn thấy mọi người làm điều đó tại đây.

Bà mẹ 4 con này đã chia sẻ một số đoạn video ngắn cho thấy những chiếc xe nôi để dưới gốc cây, trên lối đi bộ và bên ngoài các cửa hàng…, để chứng minh cho điều này.

Hình ảnh được một người phụ nữ sinh sống ở Đan Mạch ghi lại.

Trong video, Annie đề cập rằng không khí trong lành giúp các bạn nhỏ ngủ ngon hơn. “Việc cho bé ngủ trưa trong xe đẩy bên ngoài trời được thực hiện trong mọi loại thời tiết. Các em bé được mặc quần áo bằng len nhẹ và có chăn lông, giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của em bé và giữ ấm mà không bị quá nóng,” cô nói thêm.

Người mẹ cũng cho biết việc cha mẹ để con ngủ bên ngoài trong khi đi mua sắm hoặc uống cà phê là điều hoàn toàn bình thường tại đây. Nhưng các ông bố bà mẹ luôn để mắt đến đứa bé của họ và xe đẩy thường có thiết bị theo dõi trẻ em.

Thực tế này phổ biến đến mức họ thậm chí còn có “điểm đỗ xe đẩy” bên ngoài các cơ sở kinh doanh và trong công viên công cộng. “Trẻ em ở đây không bị bắt cóc vì không ai muốn chịu trách nhiệm con của người khác”, cô nói thêm. Đối với những người muốn có con, hệ thống chăm sóc sức khỏe tại địa phương sẽ giúp đỡ họ với chi phí thấp hoặc miễn phí.

Có cả một khu vực dành riêng cho xe đẩy trẻ em.

Dựa trên báo cáo về Các quốc gia an toàn nhất thế giới năm 2022 này, Đan Mạch được xếp hạng khá cao ở vị trí thứ 4. Mức độ bảo mật và an toàn này cho phép trẻ tận hưởng nhiều sự tự do và độc lập hơn. Trang web này nói rằng thường thấy trẻ em từ 8 - 9 tuổi đi một mình trên phương tiện giao thông công cộng và những hành khách khác sẽ trông chừng chúng.

Hiện tượng này không chỉ phổ biến ở Đan Mạch. Các quốc gia Bắc Âu khác cũng áp dụng thông lệ này. “Ở Phần Lan, trẻ sơ sinh của chúng tôi ngủ bên ngoài như vậy, cũng trong mùa đông (được quấn trong quần áo ấm)” , một người cho biết.

“Ở Thụy Điển cũng vậy. Một số trường mầm non của chúng tôi thậm chí còn cho bọn trẻ ngủ ngoài trời” , một người khác nói thêm.

Việc để trẻ con ngủ một mình ngoài trời là thói quen của nhiều người dân ở các nước Bắc Âu.

Tiến sĩ Timothy Heffernan, một chuyên gia về văn hóa Iceland và xã hội Scandinavia cho biết: “Đó là một chuẩn mực văn hóa mà tất cả trẻ sơ sinh đều phải trải qua trong thời thơ ấu và người ta thường thấy xe đẩy bên ngoài các ngôi nhà và khắp thành phố, đặc biệt là tại các quán cà phê”.

“Nó không chỉ giúp trẻ dễ đi vào giấc ngủ trong ngày mà còn giúp trẻ thích nghi hoàn toàn với thời tiết lạnh, điều này rất quan trọng ở các nước Bắc Âu”.

Một số chuyên gia tin rằng có những lợi ích sức khỏe liên quan đến việc ngủ trong không khí trong lành và các y tá, nữ hộ sinh ở Bắc Âu thường khuyến khích việc cho trẻ ngủ ngoài trời. Nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nina Sivertsen cho biết “không có nghiên cứu thực sự nào chứng minh điều đó” mặc dù nó vẫn được nhiều bà mẹ Bắc Âu tin tưởng.

