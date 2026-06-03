Kinh nghiệm đúc kết sau đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026

Cuộc "tranh hùng" giữa đội Pháp và Việt Nam hứa hẹn là màn đối đấu tâm điểm của vòng loại, mang đến những khoảnh khắc thăng hoa, điều mà nhiều khán giả sau đêm khai mạc cho rằng sẽ chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn nhất từ khán đài DIFF. Sau đêm khai mạc, điều được nhắc đến nhiều trên các trang mạng xã hội, hội nhóm du lịch không chỉ là những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đà Nẵng, mà còn là trải nghiệm đặc biệt mà khán giả cảm nhận được khi trực tiếp có mặt tại khán đài.

"Một tấm vé - hai đại tiệc"

"Tôi từng nghĩ xem pháo hoa ở đâu cũng như nhau. Nhưng ngồi trong khán đài mới thấy đây là trải nghiệm hoàn toàn đáng tiền. Từ vị trí này có thể theo dõi trọn vẹn cả sân khấu lẫn bầu trời pháo hoa. Sự xóa nhòa khoảng cánh khiến có lúc tôi cảm giác như vươn nhẹ tay là có thể chạm tới những bông pháo đang bung nở rực rỡ. Giờ tôi đã hiểu vì sao nhiều người chọn mua vé từ rất sớm như vậy", chị Minh Anh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Theo nhiều khán giả, lợi thế lớn nhất của khán đài nằm ở việc được thưởng thức trọn vẹn "tác phẩm" mà các đội thi mang đến. Mỗi đội đều xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh thông qua âm nhạc, kỹ thuật pháo hoa và nghệ thuật trình diễn. Từ khán đài, người xem có thể cảm nhận được trọn vẹn sự kết nối này.

Cũng từ duy nhất vị trí khán đài, khán giả còn được chứng kiến màn trình diễn nghệ thuật công phu chỉ có bên sông Hàn một năm mỗi lần. Năm nay, sân khấu DIFF có quy mô lớn nhất lịch sử lễ hội với chiều ngang gần 100m, được đầu tư hệ thống LED, ánh sáng, laser và các hiệu ứng trình diễn hiện đại. Chính vì vậy, nhiều du khách ví đây là "một tấm vé - hai đại tiệc": vừa thưởng thức được cuộc tranh tài pháo hoa quốc tế đỉnh cao, vừa tận hưởng "đại tiệc" nghệ thuật quy mô lớn, có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ hàng đầu.

Du khách xem pháo hoa thảnh thơi từ khán đài

Một lợi thế khác được nhiều du khách đánh giá cao là sự thuận tiện. Thay vì phải đến từ sớm để tìm vị trí đẹp hay chen chúc giữa dòng người đông đúc, khán giả trong khán đài có chỗ ngồi ổn định, góc nhìn chính diện để thư thái tận hưởng trọn vẹn toàn bộ chương trình.

Đáng chú ý, chi phí để trải nghiệm DIFF 2026 từ khán đài hiện không còn là rào cản lớn. Với các chương trình ưu đãi đang được áp dụng trên các nền tảng trực tuyến, khán giả có thể sở hữu vé xem DIFF 2026 với mức tiết kiệm lên tới gần 30%.

Du khách trải nghiệm chương trình nghệ thuật công phu

Cụ thể, khách hàng mua vé trên website booking.sunworld.vn hoặc ứng dụng Sun Paradise Land được giảm tới 20% giá vé. Đặc biệt, khi thanh toán bằng thẻ Visa, mức ưu đãi được cộng thêm 10% (tối đa 500.000 đồng). Đây cũng là lý do nhiều du khách lựa chọn đặt vé sớm cho các đêm thi tiếp theo thay vì chờ tới sát ngày diễn ra chương trình, nhất là khi sức nóng của DIFF đang tiếp tục gia tăng hơn bao giờ hết sau đêm khai mạc.

Pháp - Việt Nam: Đêm thi tâm điểm của vòng loại

Được xem là cặp đấu tâm điểm của vòng loại, màn tranh tài ngày 06/06 với chủ đề "Di sản" sẽ quy tụ hai đội thi sở hữu phong cách hoàn toàn khác biệt. Đại diện thứ hai của Việt Nam - Z121 Vina Pyrotech bước vào mùa giải năm nay với vị thế Á quân DIFF 2025 cùng lợi thế am hiểu văn hóa bản địa, được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn hiện đại về di sản Việt Nam, kết hợp giữa kỹ thuật pháo hoa ngày càng hoàn thiện và những câu chuyện văn hóa gần gũi với khán giả.

Đêm thi thứ hai DIFF 2026 hứa hẹn tiếp tục là một đêm bùng nổ cảm xúc

Trong khi đó, đội Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nổi tiếng với phong cách trình diễn giàu tính điện ảnh và ngôn ngữ thị giác đậm chất thơ, đội Pháp sẽ kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa qua nhiều thời kỳ lịch sử. Đặc biệt, việc vừa giành giải Gold Jupiter tại cuộc thi pháo hoa quốc tế Montreal 2025, một trong những đấu trường danh giá nhất thế giới, càng khiến đội thi từ "cường quốc pháo hoa" châu Âu này nhận được nhiều sự chú ý. Trong bối cảnh đó, cuộc so tài giữa Pháp và Việt Nam hứa hẹn mang đến thêm một đêm bùng nổ cảm xúc bên bờ sông Hàn.

Nếu đã đến DIFF, hãy thử một lần thưởng thức lễ hội từ khán đài. Bởi điều đáng nhớ nhất không chỉ là những chùm pháo hoa trên bầu trời, mà là cảm giác được sống trọn vẹn tại một trong những lễ hội đáng đến nhất hành tinh.