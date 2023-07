Kinh tế biến động khiến các gia đình Việt muốn tích lũy an toàn

Theo báo cáo xu hướng tài chính Financial Trends Report 2023 của Decision Lab, 50% người tham gia khảo sát cho biết ưu tiên tài chính hiện tại của họ là tiết kiệm cho những khó khăn bất ngờ, tăng gần 10% so với năm 2022 và cao hơn 3% so với năm 2021, khi Việt Nam đang trong thời điểm dịch COVID. Cũng trong khảo sát này, 41% hy vọng sẽ đảm bảo tương lai tài chính ổn định thông qua đầu tư, tăng 10% so với năm 2022, tuy nhiên khẩu vị chấp nhận rủi ro lại chiếm rất thấp.

Qua đó, có thể nói, người Việt ngày càng mong muốn tìm kiếm giải pháp tài chính tích lũy an toàn, điều đó lý giải cho việc dòng sản bảo hiểm liên kết đầu tư giúp bảo vệ sức khỏe và tích lũy tài chính cho khách hàng, sản phẩm "Bảo hiểm liên kết chung PRU-Chủ động cuộc sống" của Prudential phát triển được vinh danh việc "Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em" năm 2023.

Ra mắt từ năm 2019, sản phẩm "Bảo hiểm liên kết chung PRU-Chủ động cuộc sống" đã và vẫn đang nhận được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng nhất là đối tượng gia đình trẻ. Thấu hiểu những áp lực mà những người trụ cột trong mỗi gia đình đang phải đối mặt hàng ngày, sản phẩm được Prudential phát triển để cùng khách hàng chủ động bảo vệ và xây dựng giải pháp tối ưu tích lũy và lập kế hoạch tài chính cho những mục tiêu quan trọng, như duy trì hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo giáo dục cho con cái hay tận hưởng cuộc sống an nhàn khi về già.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ toàn diện trước những bất trắc trong cuộc sống, sản phẩm "Bảo hiểm liên kết chung PRU-Chủ động cuộc sống" còn mang đến những quyền lợi tích lũy cạnh tranh với lãi suất cam kết từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên Kết Chung, đồng thời linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính trong suốt quá trình tham gia hợp đồng, giúp khách hàng chủ động tích lũy cho tương lai.

Từ những ưu điểm vượt trội trên, sản phẩm "Bảo hiểm liên kết chung PRU-Chủ động cuộc sống" của Prudential đã được ghi nhận và trao giải "Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em" năm 2023 do Báo Lao động và Xã hội tổ chức. Giải thưởng này ghi nhận nỗ lực của Prudential trong việc cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng.

Sản phẩm "Bảo hiểm liên kết chung PRU-Chủ động cuộc sống" của Prudential đã được ghi nhận và trao giải "Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em" năm 2023

Sản phẩm "Bảo hiểm liên kết chung PRU-Chủ động cuộc sống" là một trong những sản phẩm điển hình của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (viết tắt là ULP) - dòng sản phẩm tài chính chủ đạo được ưa chuộng trên thị trường. Đây được xem là một giải pháp toàn diện khi kết hợp giữa tính năng bảo vệ sẵn có của bảo hiểm và tích lũy tài chính an toàn. Tính chung 2022, lãi suất đầu tư công bố trong mỗi quý của Prudential Việt Nam duy trì ổn định ở mức 5,0%/năm, và tính riêng tháng 5/2023, lãi suất công bố hấp dẫn trên thị trường của Prudential Việt Nam cho dòng sản phẩm liên kết chung đạt mức 5.25%, minh chứng cho giải pháp bảo vệ sức khỏe, tài chính với giá trị tích lũy an toàn.



"Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em" là sự kiện thường niên được báo Lao động & Xã hội khởi xướng và duy trì từ năm 2013, nhằm tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ giúp cải tiến chất lượng sống của người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để các gia đình trực tiếp đánh giá sản phẩm và giúp những khách hàng đang cân nhắc tiêu dùng sản phẩm có thêm thông tin để lựa chọn sản phẩm, dịch vụ tốt nhất.