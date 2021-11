Kinh tế gia đoạt giải Nobel chỉ ra điều khiến tắc nghẽn 'nhất thời' sẽ kéo dài hơn nữa: 'Hệ thống chuỗi cung ứng đang như một người cận thị không đeo kính vậy!'

Michael Spence là nhà kinh tế học Mỹ và là người nhận giải Nobel Kinh tế năm 2001. Ông cũng là trưởng khoa của Trường kinh doanh Graduate Stanford và hiện nay là chủ tịch Ủy ban về tăng trưởng và phát triển.

Michael Spence tham gia giảng dạy tại trường kinh doanh Stern thuộc Đại học New York từ ngày 1/9/2010. Ông hiện là thành viên cao cấp tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford. Ông cũng là tác giả của cuốn The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World.