Kinh tế láng giềng ảm đạm, Việt Nam tăng trưởng top đầu khu vực

Hôm nay, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) cho biết GDP nước này trong quý 3/2023 tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn so với mức 1,8% ghi nhận được trong quý 2 trước đó, theo Nikkei Asia . Theo đó, con số này thấp hơn so với dự báo trung bình 2,4%, trong một cuộc thăm dò ý kiến các chuyên gia kinh tế của Reuters .

Về các lĩnh vực cụ thể, tiêu dùng tư nhân trong quý 3/2023 tại Thái Lan giảm 3,1% trong khi tiêu dùng của chính phủ giảm 4,9%.

Với mức tăng trưởng này, GDP quý 3/2023 của Thái Lan hiện ở mức thấp nhất trong số những quốc gia ASEAN đã công bố số liệu. Cụ thể, GDP quý 3 của Philippines ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ 5,9%, trong khi Indonesia ghi nhận con số 4,94% và Malaysia ở ngưỡng 3,3%.

Nhận định về nguyên nhân, NESDC cho rằng do “sự giảm tốc chủ yếu là do xuất khẩu chậm lại”. Các chuyên gia kỳ vọng sự phục hồi trong xuất khẩu và mùa du lịch cao điểm vào cuối năm tại Thái Lan sẽ giúp cải thiện tình hình kinh tế của quý cuối của năm nay.

Nhìn chung cả năm 2023, NESDC kỳ vọng nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 2,5% – ngưỡng thấp hơn so với mức dự báo trước đó là 2,5% đến 3,0%. Tới năm 2024, cơ quan này dự đoán tăng trưởng GDP sẽ ở mức từ 2,7% đến 3,7%.

Trong nhiệm kỳ 4 năm, đảng Pheu Thai của Thủ tướng Srettha Thavisin đang muốn hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm đạt 5%.

Hồi tháng 10, theo CNA , Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) công bố nền kinh tế Singapore tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2023, nhanh hơn mức tăng trưởng 0,5% trong quý trước. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa theo từng quý, nền kinh tế đã tăng trưởng 1%, nhanh hơn mức tăng trưởng 0,1% của quý trước.

Báo cáo cho biết: Lĩnh vực sản xuất giảm 5% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2023, so với mức giảm 7,7% trong quý trước. MTI cho biết: “Hoạt động yếu kém của ngành là do sản lượng sụt giảm trên tất cả các cụm sản xuất, ngoại trừ cụm kỹ thuật vận tải”.

GDP quý 3/2023 của Việt Nam tăng 5,33%

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 32023 của Việt Nam ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023 nhưng với xu hướng tích cực. Trước đó, quý 1/2023 tăng 3,28%, quý 2/2023 tăng 4,05%.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,72%, đóng góp 8,03% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,19%, đóng góp 38,63%; khu vực dịch vụ tăng 6,24%, đóng góp 53,34%.

Về sử dụng GDP quý 3/2023, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 40,56% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 6,61%, đóng góp 44,92%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,27%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,42%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 14,52%.

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 9 tháng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43%, đóng góp 9,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,41%, đóng góp 22,27%; khu vực dịch vụ tăng 6,32%, đóng góp 68,57%.

Như vậy, tăng trưởng GDP quý 3/2023 của Việt Nam nằm trong top đầu khu vực các nền kinh tế ASEAN, chỉ thua Philippines, trên các quốc gia Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore.