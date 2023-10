Kinh tế Trung Quốc 'bất ngờ' nhận được động lực tăng trưởng chỉ trong 'vài ngày'

Khách du lịch Trung Quốc đang đổ xô đến các địa điểm du lịch nổi tiếng trong thời gian nghỉ lễ kéo dài 8 ngày. Xu hướng này đang tạo động lực tạm thời cho nền kinh tế đang giảm tốc của nước này.

Bắc Kinh mới đây cho biết, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 753 tỷ NDT (103 tỷ USD) trong thời gian nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh tính đến ngày 6/10. Con số này tăng 1,5% so với năm 2019 và 130% so với năm ngoái, khi quốc gia này vẫn áp dụng các quy định hạn chế để phòng dịch.

Năm ngoái, Trung Quốc vẫn duy trì các quy định phong toả và hạn chế trong thời gian dài hơn so với các quốc gia khác cho đến tháng 12. Tuy nhiên, sự bùng nổ trong chi tiêu tiêu dùng diễn ra sau thời gian trên lại không được như kỳ vọng. Nguyên nhân là do nhiều người Trung Quốc vẫn thận trọng trước những khó khăn của ngành bất động sản gây áp lực cho nền kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên lên tới 20%.

Song, gần đây, mối lo ngại đó vẫn không ngăn được khách du lịch đổ xô đến Vạn Lý Trường Thành và những phố đi bộ mua sắm ở Thượng Hải, Bắc Kinh cùng một số thành phố khác. Bộ Du lịch nước này cho biết, vé máy bay và tàu cao tốc được đặt với số lượng rất lớn trong kỳ nghỉ lễ. 826 triệu chuyến đi nội địa đã được thực hiện, tăng 4,1% so với năm 2019 và 71,3% so với năm ngoái.

Hoạt động du lịch nội địa được hưởng lợi phần nào từ việc du lịch quốc tế khá ảm đạm, do người dân Trung Quốc lựa chọn đến các địa điểm trong nước. Số lượng chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc hiện vẫn ở mức dưới đại dịch do lo ngại về sự an toàn khi du lịch nước ngoài.

Cơ quan quản lý biên giới Trung Quốc đã xử lý 11,8 triệu lượt nhập cảnh và xuất cảnh trong kỳ nghỉ lễ gần đây, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Tuy nhiên, con số này cũng chỉ bằng 85% so với năm 2019.

Trang đặt vé Trip.com cho biết lượng du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ năm nay cao hơn 8 lần so với năm 2022. Các điểm đến phổ biến của khách Trung Quốc là Thái Lan, Singapore, Malaysia và Hàn Quốc, hay một số nước xa hơn như Thuỵ Sĩ, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Pháp, với lượng khách lớn hơn so với kỳ nghỉ lễ hồi tháng 5.

Gần đây, nền kinh tế Trung Quốc đã ghi nhận một số dấu hiệu tích cực hơn sau thời gian ảm đạm do ảnh hưởng của đại dịch, chứng kiến hoạt động nhà máy tăng trưởng lần đầu tiên sau 6 tháng.

Tham khảo Yahoo Finance