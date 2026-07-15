Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong nhiều năm

Số liệu trên được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 15/7. Đây là mức tăng trưởng theo quý thấp nhất kể từ cuối năm 2022 và thấp hơn mức dự báo 4,48% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát do dịch vụ dữ liệu tài chính Wind thực hiện.

Mức tăng trưởng 4,3% trong quý II cũng chậm hơn đáng kể so với mức 5% trong quý I năm nay, khiến tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm đạt 4,7%, theo NBS.

Bất chấp gián đoạn trên các tuyến vận tải biển và nguồn cung năng lượng toàn cầu do tác động của cuộc chiến ở Iran, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn duy trì tốt. Kim ngạch xuất khẩu tăng 27% trong tháng 6 và 17,6% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này vượt xa dự báo nhờ nhu cầu toàn cầu với chip bán dẫn và thiết bị điện toán tăng mạnh, trong bối cảnh AI phát triển bùng nổ.

Giá trị xuất khẩu chất bán dẫn của Trung Quốc trong tháng 6 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu thiết bị xử lý dữ liệu tăng 53,1%.

Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay ở mức 4,5-5%, trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với hàng loạt thách thức như nhu cầu trong nước yếu đi, thị trường bất động sản suy thoái kéo dài và rủi ro bên ngoài gia tăng.

Phó Cục trưởng NBS Mao Shengyong nhận định: “Nhìn chung trong nửa đầu năm, nền kinh tế quốc dân vẫn vận hành trong phạm vi phù hợp”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng khi môi trường bên ngoài ngày càng bất ổn và nhu cầu trong nước vẫn yếu, Trung Quốc cần xây dựng thị trường nội địa vững mạnh hơn, thúc đẩy nhanh các động lực tăng trưởng mới và tăng cường biện pháp hỗ trợ để ổn định việc làm.

Trung Quốc hiện vẫn chưa giải quyết được tranh chấp thương mại kéo dài với Liên minh châu Âu (EU), nơi nước này đạt thặng dư thương mại 32,9 tỷ USD trong tháng 6. Trong khi đó, dù quan hệ Washington - Bắc Kinh đã ổn định hơn kể từ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc hồi tháng 5, hai bên vẫn bất đồng về mất cân bằng thương mại và cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn.