Kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, đây là loạt chỉ số chứng minh cho điều đó

Báo cáo mới nhất của Maybank Investment Bank đã trích dẫn các số liệu tích cực của nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể, tăng trưởng sản xuất công nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong 12 tháng là +4,1% trong tháng 10 (không tính tháng 2), với chỉ số tháng 9 được điều chỉnh giảm xuống +2,9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,5% so với tháng trước (so với +0,1% trong tháng 9), mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng. Công nghiệp chế biến, chế tạo (+4,9% so với +3,8% trong tháng 9) và sản xuất và phân phối điện (+5,6% so với +3% trong tháng 9) đã hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

“Sự hồi phục có thể phản ánh việc thực hiện đơn hàng trước mùa mua sắm cuối năm của thị trường quốc tế như Mỹ. Tăng trưởng sản lượng công nghiệp chế biến chế tạo hàng tháng (+6,2%) mạnh hơn đáng kể so với năm ngoái (+3,4%) và chỉ kém mức +6,7% vào tháng 10/2021”, báo cáo này nhận định.

Trong số các lĩnh vực xuất khẩu chính, may mặc có mức tăng trưởng mạnh +11,1% so với năm trước, tăng +2,8% so với tháng trước. Giày dép tăng trưởng +3%, với sản lượng tăng +3,2% so với tháng trước. Sản phẩm máy tính, điện tử & quang học (+2,7%) tăng +7,2% so với tháng trước, dẫn đầu là thiết bị truyền thông (+9% so tháng trước) và linh kiện điện tử (+3,9%). Thiết bị điện (-0,2%) vẫn tiếp tục giảm, do sự tăng trưởng mạnh mẽ của động cơ điện, máy phát điện và thiết bị gia dụng bị lấn át bởi sự sụt giảm của pin và ắc quy.

Tính đến ngày 1/10, lao động tại các doanh nghiệp công nghiệp vẫn thấp hơn -1,4% so với năm trước, nhưng tiếp tục tăng khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Số lượng nhân viên tăng +1% so với tháng trước (so với +0,9% tính đến ngày 1 tháng 9).

Xuất khẩu (+5,9% so với +2,1% trong tháng 9) chứng kiến mức tăng trưởng nhanh hơn trong tháng 10, mặc dù số liệu tháng 9 được điều chỉnh giảm. Tính theo tháng, xuất khẩu tăng +5,3% (so với -6,3% trong tháng 9) do các doanh nghiệp sản xuất bắt kịp với sự gia tăng đơn đặt hàng.

Chỉ số PMI tháng 9 đã báo cáo tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới, rõ ràng hơn so với tháng 8.

So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng được dẫn dắt bởi máy tính và thiết bị điện tử (+17,1% so với +5,5% trong tháng 9) và máy móc & thiết bị (+16,7% so với -3,1% trong tháng 9). Điện thoại và linh kiện chứng kiến mức giảm trở lại -3,2% (so với +0,8% trong tháng 9) do cơ sở so sánh cao, mặc dù sản lượng xuất khẩu vẫn ở gần mức cao nhất trong 12 tháng.

Dệt may đã chứng kiến sự điều chỉnh giảm đáng kể xuống -6,2% trong tháng 9 (trước đó: +9,6%), mặc dù mức sụt giảm đã thu hẹp xuống còn -0,7% trong tháng 10. Tương tự, giày dép chứng kiến mức giảm sâu hơn, -25,5% trong tháng 9 so với con số ban đầu (-16,5%), với mức sụt giảm -31% do cơ sở so sánh cao hơn.

“Điều đó cho thấy, xuất khẩu quần áo và giày dép có thể tăng trong tháng 11 và tháng 12, phản ánh sự gia tăng sản xuất”, báo cáo tiếp tục nhận định.

Các thị trường tăng trưởng như Trung Quốc (+14,4% so với +11,7% trong tháng 9) và Hàn Quốc (+14,1% so với +8,4% trong tháng 9) là động lực chính cho xuất khẩu. Xuất khẩu đến Mỹ (+2,3% so với -0,8% trong tháng 9) và ASEAN (+0,4% so với -2,1% trong tháng 9) đã phục hồi trong tháng 10 sau nhiều tháng sụt giảm liên tiếp. Số liệu sơ bộ của tháng trước cho thấy sự phục hồi trong tháng 9, nhưng đã được điều chỉnh giảm xuống. Xuất khẩu sang EU (-9,4%) giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Cán cân thương mại tăng lên +3 tỷ USD (so với 2,2 tỷ USD trong tháng 9), với nhập khẩu (+5,2%) tăng tháng thứ 2 liên tiếp sau gần một năm sụt giảm.

Vốn FDI thực hiện từ tháng 1 đến tháng 10 đã tăng +2,4% so với năm ngoái, đạt 18 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm. Vốn FDI đăng ký đã tăng +14,7% (so cùng kỳ năm ngoái) trong 10 tháng đầu tiên. Với 5,5 tỷ USD vốn đăng ký chỉ trong tháng 10 đã cao hơn gấp đôi mức trung bình hàng từ tháng 1 đến tháng 9, được thúc đẩy bởi số lượng vốn đăng ký cho các dự án mới tăng gấp 5 lần (5,06 tỷ USD).

Các khoản vốn cam kết từ Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) đã tăng lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay, chiếm 40% tổng vốn cam kết. Singapore và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai và thứ ba.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đã tăng +20,7% trong tháng 10, so cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đầu tư thực hiện tăng +22,6% trong 10 tháng đầu năm 2023 (so cùng kỳ năm ngoái) lên 479,3 nghìn tỷ đồng (19 tỷ USD), chủ yếu nhờ tăng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông để thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, đầu tư của khu vực ngoài nhà nước vẫn trầm lắng, tăng +2,3% trong 9 tháng đầu năm và chỉ bằng 1/6 tốc độ tăng trưởng của năm ngoái.

“Chúng tôi duy trì dự báo GDP năm 2023 ở mức +4,8%, với mức tăng trưởng ước tính tăng trở lại khoảng +6% vào năm 2024. Những chồi xanh phục hồi trong xuất khẩu đã thành hiện thực, tạo tiền đề cho một năm tươi sáng hơn phía trước", báo cáo dự báo.

Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng: Sự phục hồi diễn ra không đồng đều và được hỗ trợ chủ yếu nhờ thiết bị điện tử, nhưng có thể mở rộng sang các sản phẩm khác trong những tháng tới do mùa mua sắm cuối năm, hàng tồn kho của Mỹ giảm và sự chuyển dịch chi tiêu của người tiêu dùng sang hàng hóa khi chi tiêu cho dịch vụ giảm dần.