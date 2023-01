Kịp hoàn thành sửa chữa Quốc lộ 1 qua Phú Yên trước Tết Nguyên đán

Tại km 1312+640 thuộc địa phận xã An Hiệp, huyện Tuy An, mặt đường được sửa chữa triệt để bằng cách xử lý nền móng và thảm mặt bê tông nhựa. Trên tuyến này đã không còn cảnh đi lại khó khăn như cách đây hơn một tháng. Điều này, không chỉ giúp các phương tiện vận tải lưu thông thuận lợi mà người dân địa phương cũng phấn khởi vì đường được đầu tư sửa chữa lớn trong đợt này.



Ông Nguyễn Minh Thuận, người dân xã An Hiệp, huyện Tuy An cho hay, trước đây do mưa lũ, đường hư hỏng rất nặng, người dân đi lại khó khăn. Bây giờ đường đã sửa xong trông như mới và rất an toàn. Bà con sống xung quanh khu vực này rất phấn khởi vì không còn cảnh bụi bặm, ổ gà. Học sinh trước kia đi học khó khăn nhưng nay đi lại thuận thiện, phụ huynh bớt lo lắng... Đường sửa xong rồi nên bà con dọn dẹp, sơn lại nhà để chuẩn bị đón Tết.

Năm 2022, địa bàn tỉnh Phú Yên chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 4, số 5 khiến cho mặt đường Quốc lộ 1 bị hư hỏng nặng. Việc khắc phục gặp nhiều khó khăn do xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài và rải rác cục bộ. Theo thống kê của Khu Quản lý đường bộ 3 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) trong tổng thời gian thi công sửa chữa là 105 ngày có đến 55 ngày mưa.

Bên cạnh đó, điều kiện địa chất, thủy văn một số khu vực qua địa phận tỉnh Phú Yên có nhiều đoạn xuất hiện nước ngầm (đèo Nại, đèo Quán Cau, dốc Găng, dốc Vườn Xoài). Vật liệu đá dăm dùng sản xuất bê tông nhựa tại chỗ có độ dính bám kém voi nhựa nên phải chở đá từ tỉnh Khánh Hòa ra để sử dụng và tăng cường phụ gia tăng dính bám...

Khu Quản lý đường bộ 3 đã huy động 5 đơn vị thi công với trên 60 các loại thiết bị, máy móc triển khai đồng bộ các điểm hư hỏng cả ngày và đêm khi thời tiết có nắng. Đến thời điểm ngày 17/1/2023, các đơn vị đã thi công hoàn thành xử lý 49.000 m2 lớp móng và thảm mặt bê tông nhựa được 45.800/49.000 m2. Khối lượng còn lại với 43.500 m2 mặt đường hư hỏng nhẹ sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết, các đoạn hư hỏng đã được sửa chữa trong năm 2022 sẽ đảm bảo chất lượng, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, còn nhiều vị trí, đoạn tuyến hiện đang xuống cấp, hư hỏng nặng chưa được đầu tư sửa chữa nên có nguy cơ sẽ phát sinh hư hỏng nặng trong mùa mưa bão.

Năm 2023, Khu Quản lý đường bộ III đang tiếp tục tăng cường bảo dưỡng mặt đường; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư nhằm sửa chữa hư hỏng phát sinh trước mùa mưa bão. Điều này nhằm ngăn ngừa tình trạng giao thông lại tiếp tục ách tắc, đi lại khó khăn trên quốc lộ 1 qua địa bàn Phú Yên, gây bức xúc dư luận như các năm 2021 và 2022 vừa qua.