KIS Research: Thị trường đang bị định giá thấp

Thị trường giảm mạnh trước chính sách thuế từ Mỹ

Đầu tháng 04/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh và đột ngột, xóa sạch thành quả tăng điểm từ đầu năm chỉ trong vài phiên giao dịch. Nguyên nhân chính là từ thông tin về chính sách thuế đối ứng mới của Hoa Kỳ. Cụ thể, vào ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế đối ứng lên hàng hóa nhập khẩu từ hơn 180 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đáng chú ý, hàng hóa từ Việt Nam bất ngờ chịu mức thuế cao thứ hai sau Campuchia, lên tới 46%, vượt xa mức thuế kỳ vọng ban đầu của giới phân tích chỉ ở mức 10-15%. Thị trường phản ứng tiêu cực với thông tin này, ghi nhận mức giảm mạnh 16,9% chỉ trong 4 phiên giao dịch, kéo theo tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đã được xoa dịu phần nào vào ngày 10/4/2025, khi Mỹ tuyên bố hoãn áp thuế trong 90 ngày và điều chỉnh mức thuế xuống còn 10% nhằm mở ra cơ hội đàm phán với các quốc gia bị ảnh hưởng. Dù vậy, chỉ số thị trường vẫn đang dao động trong vùng giá thấp tương đối so với giai đoạn đầu năm. Chứng khoán KIS cho rằng đây có thể là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư mở vị thế dài hạn.

Thị trường đang được định giá thấp

Theo phân tích từ Chứng khoán KIS, sau đợt điều chỉnh vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức định giá thấp, mở ra cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình đến cao và tầm nhìn trung - dài hạn.

Thứ nhất, KIS sử dụng hệ số P/E forward để so sánh mức định giá hiện tại với quá khứ. Theo đó, P/E hiện tại đang ở mức 9.5 lần, thấp hơn đáng kể so với trung bình 3 năm (11.3 lần) và 5 năm (12.9 lần). Đây là mức tương đương với giai đoạn khủng hoảng do COVID-19 năm 2020 và giai đoạn thị trường trái phiếu gặp vấn đề năm 2022, cho thấy thị trường đang bị định giá rẻ so với tiềm năng tăng trưởng.

Hệ số PE forward của chỉ số VN-Index. Nguồn: KIS, Bloomberg

Thứ hai, khi phân tích số lượng cổ phiếu đang được định giá thấp, Chứng khoán KIS ghi nhận khoảng 80% cổ phiếu trong danh mục theo dõi của các chuyên gia phân tích đang ở vùng giá hấp dẫn. Cụ thể, khoảng 80% số mã này có triển vọng tăng giá trên 15% trong vòng 12 tháng tới, phản ánh kỳ vọng tích cực vào chu kỳ phục hồi sắp tới. Điều này đồng thời cho thấy thị trường đang mở ra nhiều cơ hội giải ngân hợp lý, đặc biệt với các mã cơ bản tốt bị chiết khấu mạnh sau đợt sụt giảm.

Thứ ba, khi thống kê các đợt sụt giảm mạnh trong quá khứ, Chứng khoán KIS nhận thấy đây thường là các thời điểm thuận lợi để mở vị thế dài hạn. Cụ thể, nếu nhà đầu tư mở vị thế khi chỉ số VN-Index giảm từ 4.5% trở lên, thì có 76% trường hợp (14/17) mang lại lợi nhuận trung bình +19% sau 6 tháng, và 75% trường hợp (13/17) đạt lợi nhuận trung bình +37% sau 12 tháng.

Lợi nhuận trong khi thị trường điều chỉnh mạnh trên 4.5%. Nguồn: FiinproX, KIS Research

Với những lập luận trên, Chứng khoán KIS cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua không chỉ đơn thuần là cú sốc tâm lý do chính sách thuế từ Mỹ mà còn là cơ hội mua vào chiến lược. Thị trường đang giao dịch dưới mức định giá hợp lý, trong khi triển vọng nâng hạng và các yếu tố nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn tích cực. Đây có thể là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư xem xét mở vị thế trung và dài hạn, với kỳ vọng đạt được mức sinh lời tương đối hấp dẫn trong thời gian tới.