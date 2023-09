Koterasu đạt thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD vào An Gia

Theo nội dung thỏa thuận, Koterasu sẽ mua cổ phiếu thứ cấp của An Gia (MCK: AGG) với tổng giá trị 10 triệu USD thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trực tiếp trên sàn chứng khoán.

Khoản đầu tư này thể hiện sự tin tưởng của Koterasu và nhóm nhà đầu tư Nhật Bản vào năng lực phát triển và tín nhiệm của An Gia sau nhiều dự án đã hợp tác thành công trước đây. Việc tiếp tục trở thành cổ đông chiến lược của AGG sẽ mở ra cơ hội cho Koterasu quyền chọn tham gia góp vốn trực tiếp vào dự án The Gió tại Bình Dương của An Gia, dự kiến sẽ được mở bán trong năm 2024.

Chia sẻ về hợp tác, ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia cho biết: "Với sự hồi phục của thị trường bất động sản cùng với những chính sách hỗ trợ quyết liệt từ Chính phủ, An Gia đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng quỹ đất và phát triển các dự án mới. Việc nhận được vốn đầu tư từ Koterasu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với An Gia trong việc bổ sung nguồn tài chính phục vụ các kế hoạch M&A trong thời gian tới."

Ông Yamaguchi – Đại diện Koterasu cho biết: "An Gia là một trong số ít những nhà phát triển BĐS đặt góc nhìn từ phía khách hàng, luôn luôn mang thái độ chân thành và đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm nhà ở chất lượng cao. Chúng tôi đặt lòng tin ở An Gia sẽ tiếp tục cống hiến cho xã hội cũng như người tiêu dùng Việt Nam."

Về An Gia, doanh nghiệp dự kiến thu về 1,000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2023. Dòng tiền chủ yếu được ghi nhận từ tiền thu bàn giao các căn hộ đã bán của dự án Westgate và kế hoạch bán thành công các sản phẩm còn lại thuộc dự án The Standard. Đây là nguồn vốn bổ sung đúng thời điểm cho doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chiến lược M&A quỹ đất trên địa bàn TP.HCM và các đô thị vệ tinh. Kết hợp với sự hậu thuẫn từ nguồn vốn quốc tế của đối tác Koterasu vào các công ty dự án của An Gia, doanh nghiệp tự tin có đủ năng lực tài chính để tung ra thị trường các sản phẩm căn hộ vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Tầm nhìn 2023 – 2025, An Gia dự kiến sẽ tung ra thị trường 9,000 sản phẩm căn hộ từ 3 dự án The Gió (3ha) tại Bình Dương, dự án BC27 (27ha) và BC3.2 (3.2ha) tại Bình Chánh.