Krafton liên tiếp đón nhận tin buồn, quả báo đến sớm là đây?

Nỗ lực mở rộng vũ trụ PUBG gãy gánh giữa đường

Sau hàng loạt lùm xùm và cách hành xử gây bức xúc cho cộng đồng suốt thời gian qua, nhà phát hành KRAFTON vừa phải đón nhận một "gáo nước lạnh" khi dự án tham vọng bậc nhất của họ chính thức sụp đổ. Tựa game bắn súng chiến thuật PvPvE mang tên PUBG: Black Budget – con át chủ bài từng được kỳ vọng sẽ định hình lại tương lai của vũ trụ PUBG – đã chính thức bị khai tử ngay trong giai đoạn thai nghén. Quyết định dừng cuộc chơi được đưa ra một cách đột ngột sau khi trò chơi hoàn tất hai đợt thử nghiệm alpha kín vào tháng 12/2025 và tháng 6/2026.

Nguồn ảnh: PUBG Black Budget

Black Budget từng được thiết kế theo phong cách bắn súng sinh tồn giải cứu, một phân khúc cực kỳ bùng nổ sau sự thống trị của Escape from Tarkov và màn chào sân rực rỡ từ ARC Raiders của Nexon. Lấy bối cảnh hòn đảo Coli bí ẩn bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, trò chơi đưa 45 game thủ chia làm các đội ba người bước vào một cuộc chiến sinh tử khốc liệt. Tại đây, người chơi không chỉ phải đọ súng trực diện với nhau mà còn phải chống chọi với các sinh vật AI kỳ quái cùng hiện tượng siêu nhiên Dị thường, với mục tiêu duy nhất là thu thập chiến lợi phẩm rồi rút lui an toàn.

Nguồn ảnh: PUBG Black Budget

Dự án này từng được đặt trọn niềm tin khi giao phó cho chi nhánh PUBG Studios Amsterdam dưới quyền dẫn dắt của Paweł Smolewski, vị Giám đốc Sáng tạo tài năng từng làm nên cơ chế đạn đạo huyền thoại của PUBG đời đầu, cũng như chỉ đạo tựa game Thunder Tier One. Thậm chí trước thềm đợt thử nghiệm thứ hai, hãng game Hàn Quốc vẫn còn lớn tiếng khẳng định trên Steam rằng các dữ liệu thu thập được sẽ là bước đệm then chốt để hoàn thiện sản phẩm hướng tới ngày phát hành thương mại. Thế nhưng, tất cả những lời hứa hẹn hào nhoáng ấy giờ đây đã tan thành mây khói, biến Black Budget thành một dự án "chết yểu" đầy bẽ bàng ngay trước vạch đích.

Cái kết đắng ngắt và bài học đắt giá cho KRAFTON

Đại diện phía KRAFTON đưa ra lời giải thích quen thuộc rằng sau khi đánh giá lại toàn bộ tiến độ và định hướng tương lai, họ quyết định ngừng phát triển vì luôn đặt trải nghiệm người chơi lên hàng đầu, đồng thời hứa hẹn sẽ tận dụng những bài học thu được cho các dự án sau này. Tuy nhiên, giới chuyên môn lẫn cộng đồng game thủ đều hiểu rằng lời phân trần hoa mỹ ấy chỉ nhằm che đậy một thất bại nặng nề về mặt tầm nhìn chiến lược. Trò chơi rõ ràng đã bộc lộ những khiếm khuyết nghiêm trọng, thiếu tính đột phá và không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ trên thị trường bắn súng giải cứu hiện tại.

Nguồn ảnh: PUBG Black Budget

Đối với cộng đồng game thủ, đặc biệt là những người từng bất bình trước những chính sách áp đặt, sự thiếu minh bạch và cách đối xử bất công mà KRAFTON giáng xuống các tuyển thủ lẫn giải đấu trong khu vực thời gian qua, tin tức này chẳng khác nào một màn "nghiệp quật" đích đáng. Một tổ chức chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, liên tục phớt lờ tiếng nói của cộng đồng và các tài năng thể thao điện tử chân chính thì khó lòng tạo ra được những sản phẩm có chiều sâu hay chạm tới cảm xúc của người chơi. Nỗ lực "vắt kiệt" thương hiệu PUBG để làm tiền đề lấn sân sang các mảng miếng mới đã hoàn toàn phản tác dụng khi nền tảng cốt lõi của họ đang ngày càng đánh mất đi lòng tin từ người hâm mộ.

Nguồn ảnh: Internet

Việc hủy bỏ Black Budget giáng một đòn chí mạng vào tham vọng bành trướng của KRAFTON, đồng thời khóa chặt cánh cửa mở rộng của họ ở thể loại game sinh tồn rút lui đang cực kỳ màu mỡ. Đống tiền của, công sức đổ vào studio tại Amsterdam suốt nhiều năm trời nay bỗng chốc trở thành con số không tròn trĩnh. Đây chắc chắn là lời cảnh tỉnh đanh thép nhất dành cho giới thượng tầng của KRAFTON: nếu không học cách tôn trọng giá trị thật, tôn trọng cộng đồng và nâng niu những người đang ngày đêm cống hiến cho thương hiệu của mình, thì những cú ngã ngựa đau đớn như Black Budget sẽ chỉ là phát súng mở màn cho chuỗi ngày suy tàn mà thôi.